Dune: Awakening recebe Blood and Ice a tempo do Natal

A sobrevivência em Arrakis está prestes a tornar-se ainda mais desafiante. A Funcom anunciou Blood and Ice, uma nova expansão gratuita para Dune: Awakening que chega muito em breve, mesmo a tempo do Natal, levando os jogadores até às regiões geladas do planeta e introduzindo um novo território, mais desafios e cerca de 35 horas de progressão na aventura.

Disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox, a expansão representa uma nova etapa na evolução do jogo de sobrevivência em mundo aberto inspirado no universo criado por Frank Herbert e nas adaptações cinematográficas da Legendary Entertainment e de Denis Villeneuve.

O anúncio foi acompanhado por um novo vídeo no qual a Funcom revelou também os seus planos para os próximos meses, incluindo eventos inéditos, funcionalidades há muito pedidas pela comunidade e novidades que prometem tornar a experiência mais acessível.

Polar Sink: quando o frio representa o maior inimigo

A grande novidade de Blood and Ice é o Polar Sink, um território completamente novo situado no norte gelado de Arrakis. Ao contrário das habituais paisagens desérticas, esta região apresenta dois biomas distintos: a tundra e a calote polar, cada um com os seus próprios perigos e oportunidades.

A aventura começa na tundra, onde poderosas famílias de transportadores de água protegem as suas luxuosas fortalezas. Mais a norte, os jogadores encontrarão a calote polar, uma região fortemente vigiada onde o acesso ao gelo será um dos principais objetivos.

Mas não será apenas necessário enfrentar novos adversários. As condições climatéricas obrigam a repensar a própria estratégia de sobrevivência. O equipamento concebido para suportar o calor extremo do deserto terá de ser melhorado para resistir às baixas temperaturas, tornando a gestão da temperatura, a exploração e o combate elementos fundamentais da progressão.

Os recursos exclusivos desta região permitirão fabricar novos equipamentos e preparar os jogadores para os desafios que os aguardam.

35 horas de conteúdos e novas possibilidades de construção

A Funcom estima que o Polar Sink ofereça aproximadamente 35 horas de progressão, embora a região tenha sido pensada para continuar a ser explorada mesmo depois de concluída a sua história principal.

Entre os recursos mais interessantes encontra-se o próprio gelo, que poderá ser recolhido e utilizado para arrefecer os equipamentos das bases, acelerando os processos de produção. A expansão introduz ainda novos módulos para veículos, augments e traços de especialização, oferecendo mais possibilidades de personalização e evolução das personagens.

Será, assim, uma oportunidade para os jogadores regressarem a Arrakis e adaptarem as suas estratégias a um ambiente onde o frio representa uma ameaça tão séria como o calor abrasador do deserto.

Nova loja de cosméticos e eventos com histórias inéditas

Outra das novidades anunciadas é a chegada de uma loja de cosméticos, que permitirá adquirir novos trajes, variantes visuais para veículos e elementos adicionais de personalização das bases.

A loja terá inicialmente um catálogo rotativo, incluindo visuais inspirados nos filmes, estando prevista uma atualização posterior que permitirá consultar permanentemente todos os artigos disponíveis. Segundo a Funcom, estas compras serão opcionais e ajudarão a financiar o desenvolvimento contínuo de novas atualizações gratuitas.

No que diz respeito aos conteúdos, a equipa prepara também novos eventos para manter os jogadores envolvidos no universo de Dune: Awakening. Depois de The Scourge, centrado na investigação de uma doença que se espalha por Arrakis, será a vez de Water Crisis desafiar a comunidade a lutar pelo controlo das escassas reservas de água do planeta.

Estes eventos prometem apresentar novas localizações, mecânicas de jogo, histórias e recompensas. Para facilitar o acompanhamento, será também introduzido um novo separador dedicado aos eventos, onde será possível consultar o progresso e os prémios disponíveis.

Modo offline e cross-play chegam nos próximos meses

Para além de Blood and Ice, a Funcom revelou algumas das funcionalidades mais aguardadas pela comunidade. Uma das mais importantes é a introdução de um modo de um jogador offline, previsto para novembro, que permitirá explorar Arrakis sem necessidade de ligação aos servidores multijogador.

Em janeiro de 2027 chegará outra novidade particularmente relevante: a possibilidade de copiar personagens dos servidores multijogador para o modo individual e deste para determinados servidores privados.

O mesmo mês deverá marcar a chegada do cross-play completo, permitindo aos jogadores de diferentes plataformas partilharem a experiência de sobrevivência no universo de Dune.

Scott Junior, CEO da Funcom, garante que o percurso do videojogo está longe de terminar, revelando que existem planos ambiciosos para 2027, com várias grandes atualizações gratuitas que irão acrescentar novas localizações, mecânicas e conteúdos.

Arrakis continua a crescer

Desde o lançamento nas consolas, Dune: Awakening recebeu mais de um milhão de novos jogadores, reforçando a aposta da Funcom num universo de sobrevivência que continua a expandir-se.

Com Blood and Ice, o estúdio procura oferecer uma experiência diferente daquela a que os jogadores se habituaram, trocando as habituais ameaças do deserto por um ambiente gelado que exige novas estratégias e preparação.

A expansão será disponibilizada gratuitamente a 1 de dezembro, para todos os jogadores de Dune: Awakening, no PC, PlayStation 5 e Xbox. O jogo encontra-se também disponível através do Game Pass.

Para quem já percorreu boa parte das areias de Arrakis, parece estar na altura de preparar o equipamento. Desta vez, sobreviver poderá significar aprender a combater o frio.