Dune: Awakening leva a sobrevivência ao limite e conquista elogios de especialista militar

O regresso a Arrakis (ver aqui ou aqui) de Dune: Awakening encontra-se para breve, para PlayStation 5 e Xbox Series X. Entretanto, a vida em Arrakis é dura e um especialista militar John Hudson analisou os seus principais desafios.

Dune: Awakening é um jogo de sobrevivência multijogador em mundo aberto que transporta os jogadores para o implacável planeta Arrakis, onde terão de gerir recursos, construir bases, enfrentar vermes da areia gigantes e disputar o controlo da valiosa especiaria.

Sobreviver em Arrakis: ficção científica ou realidade?

O universo de Dune sempre foi sinónimo de condições extremas, mas em Dune: Awakening a sobrevivência no planeta Arrakis ganha uma nova dimensão de realismo. Antes da chegada do jogo às consolas, marcada para 22 de setembro, a Funcom divulgou um vídeo especial onde o especialista britânico em sobrevivência militar John Hudson analisa os desafios que os jogadores irão enfrentar naquele que é um dos planetas mais hostis da ficção científica.

Conhecido pelo seu trabalho como instrutor-chefe de sobrevivência e consultor das Forças Armadas do Reino Unido, Hudson colocou à prova a autenticidade do mundo criado pela Funcom e ficou impressionado com a forma como o jogo reproduz as dificuldades reais da vida num ambiente desértico extremo.

Um deserto digital com fundamentos reais

Segundo Hudson, um dos aspetos mais surpreendentes é a forma como as formações rochosas de Arrakis foram concebidas. O especialista destaca que os afloramentos rochosos presentes no jogo apresentam um grau de realismo invulgar, transmitindo a sensação de terem sido moldados durante séculos pela ação do vento e das tempestades de areia.

Para alguém habituado a estudar e a ensinar técnicas de sobrevivência em desertos reais, este detalhe visual não é apenas estético. As formações rochosas representam potenciais pontos de abrigo, algo essencial num ambiente onde o calor extremo e a exposição solar podem rapidamente tornar-se fatais.

Esta atenção ao detalhe reforça uma das principais propostas de Dune: Awakening: oferecer uma experiência de sobrevivência credível, onde o ambiente é tão perigoso quanto qualquer inimigo.

A luta constante contra os elementos

Baseado na obra clássica de Frank Herbert, Dune: Awakening coloca os jogadores num mundo aberto persistente onde cada viagem exige preparação cuidadosa. A gestão da água assume um papel central, refletindo um dos elementos mais emblemáticos do universo Dune.

Tal como aconteceria num deserto real, os jogadores terão de aprender a conservar recursos, encontrar abrigo durante tempestades de areia e planear cuidadosamente deslocações por territórios vastos e impiedosos. O sol abrasador, a escassez de água e os perigos naturais transformam Arrakis num inimigo permanente.

Esta abordagem distingue o título de muitos outros jogos de sobrevivência, privilegiando a estratégia e o planeamento em vez da simples recolha de recursos.

Sobreviver sozinho é difícil. Em grupo é essencial

Outro dos pontos destacados por Hudson é a importância da cooperação. No mundo de Dune: Awakening, transportar equipamento, construir bases e assegurar recursos suficientes para longas expedições torna-se muito mais eficaz quando realizado em equipa.

Esta componente social está profundamente integrada na experiência. Os jogadores podem estabelecer alianças, criar comunidades e colaborar para enfrentar os inúmeros desafios do planeta. Num cenário onde os recursos são escassos e cada erro pode ser fatal, a sobrevivência coletiva torna-se uma vantagem decisiva.

Os gigantes que dominam Arrakis

Mas sobreviver em Arrakis não significa apenas enfrentar o clima. Nenhuma jornada estaria completa sem os lendários vermes da areia, criaturas colossais que habitam as dunas e representam uma ameaça constante.

A Funcom procurou transformar estes seres icónicos em muito mais do que simples obstáculos. A sua presença influencia a forma como os jogadores exploram o mapa, planeiam rotas e gerem riscos. Cada travessia pelo deserto pode transformar-se rapidamente numa corrida pela sobrevivência.

Um dos lançamentos mais aguardados de setembro

Desenvolvido pela Funcom e inspirado tanto nos romances de Frank Herbert como na adaptação cinematográfica da Legendary Entertainment, Dune: Awakening combina sobrevivência, construção, exploração e componentes multijogador num único mundo aberto.

Após o lançamento em PC, o jogo prepara-se agora para chegar às consolas a 22 de setembro de 2026. Os jogadores que adquirirem as edições Deluxe ou Ultimate terão acesso antecipado a partir de 17 de setembro, além de beneficiarem de todas as atualizações e melhorias já introduzidas na versão para PC.

Com o aval de um especialista em sobrevivência real e uma recriação fiel dos perigos de um dos mundos mais célebres da ficção científica, Dune: Awakening promete oferecer uma experiência tão desafiante quanto imersiva. Em Arrakis, sobreviver não é apenas um objetivo. É a própria aventura.