Dune: Awakening chega às consolas com atualização que fãs pediam

Dune: Awakening já está disponível em Acesso Antecipado para Playstation 5 e Xbox Series X, acompanhado por uma grande atualização que adiciona um modo para um jogador, novos conteúdos e várias melhorias. A Funcom afirma que esta é a versão mais completa de sempre deste jogo de sobrevivência que decorre no rico universo de Dune.

Arrakis chega às Consolas

A espera terminou para os fãs de Dune possuidores de consolas. A Funcom deu início ao Acesso Antecipado de Dune: Awakening na PlayStation 5 e Xbox Series X, permitindo aos jogadores explorar as vastas e perigosas areias de Arrakis antes do lançamento oficial, agendado para 22 de setembro. Os proprietários das edições Deluxe e Ultimate já podem embarcar nesta aventura de sobrevivência em mundo aberto inspirada no universo criado por Frank Herbert e popularizado junto de uma nova geração pelos filmes de Denis Villeneuve.

O momento não poderia ser mais oportuno. Com Dune: Part Three previsto para estrear nos cinemas em dezembro, os jogadores têm agora a oportunidade de mergulhar profundamente na cultura dos Fremen e descobrir os segredos do planeta mais cobiçado da galáxia.

A maior evolução do jogo desde o lançamento

Este lançamento para consolas não chega, no entanto, sozinho. A Funcom aproveitou a ocasião para disponibilizar aquela que é considerada uma das maiores atualizações de sempre para Dune: Awakening, introduzindo funcionalidades muito pedidas pela comunidade e consolidando mais de um ano de melhorias constantes.

A principal novidade é a introdução de um modo totalmente dedicado a um jogador. Pela primeira vez, todo o conteúdo e todas as funcionalidades do jogo podem ser desfrutados a solo, permitindo uma experiência mais personalizada e focada na narrativa.

A produtora introduziu também um extenso conjunto de opções de personalização da jogabilidade. Os jogadores podem agora ajustar diversos parâmetros, desde as taxas de recolha de recursos até às penalizações por morte e ao ritmo de progressão. O objetivo é simples: permitir que cada pessoa jogue à sua maneira e ao seu próprio ritmo.

História mais rica e um Arrakis mais credível

Outra das grandes adições é a conclusão do primeiro grande arco narrativo do jogo. A atualização acrescenta várias horas de conteúdo de história e oferece um desfecho épico ao chamado Livro Um, reforçando a componente cinematográfica e narrativa que distingue Dune: Awakening dos outros jogos do género.

Ao longo dos últimos quinze meses, a equipa de desenvolvimento trabalhou incessantemente para expandir o mundo de Arrakis com novos mapas, masmorras, armas e eventos dinâmicos. Os sistemas de progressão também foram aprofundados com a introdução das Augmentations e das Specializations, oferecendo novas formas de desenvolver personagens e adaptar estilos de jogo.

O combate recebeu igualmente melhorias significativas, especialmente nos confrontos corpo a corpo, enquanto o desempenho geral foi otimizado para garantir uma experiência mais fluida nas diferentes plataformas.

PvP opcional e uma experiência mais acessível

Uma das mudanças mais importantes para muitos jogadores está relacionada com o conteúdo competitivo. O PvP tornou-se totalmente opcional, permitindo que o jogo seja concluído integralmente através de modos PvE.

O sistema de fim de jogo também foi redesenhado. O Deep Desert passou a oferecer instâncias separadas de PvE e PvP, permitindo que cada jogador escolha o nível de risco que pretende enfrentar. Os que optarem pelo confronto entre jogadores continuarão a encontrar recompensas mais valiosas, enquanto os aventureiros focados na cooperação poderão evoluir sem a constante ameaça de outros sobreviventes.

Além disso, várias das mecânicas mais punitivas foram suavizadas. Recuperar veículos tornou-se mais simples, as bases podem ser preservadas com maior facilidade e as penalizações por morte foram reduzidas, criando uma experiência mais amigável sem comprometer o sentimento de sobrevivência.

Cross-Play

A Funcom está também a apostar fortemente na integração entre plataformas. Graças ao suporte de Xbox Play Anywhere, os jogadores poderão continuar a sua progressão entre consola, PC, dispositivos portáteis compatíveis e até através do Xbox Cloud Gaming.

O cross-play já está confirmado para chegar após o lançamento, uma funcionalidade que deverá unir a comunidade e facilitar a exploração cooperativa do vasto mundo de Arrakis.

Está na hora de descobrir Arrakis

Com centenas de melhorias implementadas desde a estreia da versão PC, Dune: Awakening apresenta-se agora na sua forma mais completa. O enorme sucesso alcançado no computador, onde rapidamente se tornou o jogo mais vendido da história da Funcom e um dos maiores lançamentos da Steam em 2025, demonstra o potencial desta ambiciosa adaptação do universo Dune.

Entre um novo modo para um jogador, uma narrativa expandida, sistemas de jogo mais profundos e uma abordagem mais acessível para todos os estilos de jogador, a chegada às consolas marca o início de uma nova fase para o título. Para os fãs de ficção científica, sobrevivência e exploração num mundo aberto, nunca houve melhor altura para responder ao chamamento das areias de Arrakis.