Dumpster Gang chega às consolas em 2027 com muita loucura à mistura

Preparem-se para vestir a pele de um grupo de guaxinins particularmente traquinas! Dumpster Gang aposta numa experiência cooperativa caótica, onde roubar lixo, devorar petiscos e escapar a um exterminador fazem parte da diversão.

A Curve Games e a Coyote House Games anunciaram que Dumpster Gang, o seu peculiar jogo de ação e aventura cooperativa, também vai chegar às consolas em março de 2027. A novidade foi revelada durante o Nintendo Indie World Showcase, confirmando versões para PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2, além da inclusão no Xbox Game Pass.

Antes disso, o jogo terá a sua estreia no PC a 3 de dezembro de 2026, através da Steam e da Xbox para PC, ficando igualmente disponível no PC Game Pass.

Em Dumpster Gang, os jogadores são convidados a assumir o papel de guaxinins com uma enorme apetência para a confusão. O objetivo passa por explorar o ambiente, vasculhar contentores do lixo, roubar todo o tipo de objetos, acumular comida e protagonizar pequenos delitos, numa experiência que promete situações tão absurdas quanto divertidas.

A aventura poderá ser desfrutada a solo ou em sessões cooperativas até quatro jogadores, incentivando o trabalho de equipa para transportar objetos pesados, resolver puzzles e resgatar companheiros capturados.

Fugir ao exterminador e construir um esconderijo

Naturalmente, nem tudo será um passeio pelo parque. À medida que os jogadores provocam o caos, terão de lidar com um perigoso Exterminador, determinado a capturar os pequenos criminosos. Para escapar às suas armadilhas, será necessário recorrer à agilidade dos guaxinins, trepar paredes, atravessar condutas de ventilação e explorar locais de difícil acesso.

A recolha de objetos e alimentos será uma parte fundamental da experiência, mas haverá também espaço para personalização. Depois de cada missão, os jogadores poderão regressar ao seu esconderijo, decorá-lo com os tesouros roubados e personalizar os seus personagens com diferentes chapéus. Estes acessórios não serão apenas elementos estéticos, uma vez que cada um disponibilizará capacidades especiais que poderão ajudar nas aventuras seguintes.

A promessa é de uma experiência fácil de aprender, mas difícil de prever, graças a sistemas de jogo dinâmicos que deverão proporcionar situações inesperadas e momentos de diversão em cada partida.

Já existe uma demo gratuita para experimentar

Para quem quiser conhecer melhor esta peculiar aventura, a Coyote House Games já disponibilizou uma demonstração gratuita na Steam e na Xbox para PC. Esta versão permite experimentar o tutorial e os dois primeiros níveis, dando uma primeira amostra do caos cooperativo que espera pelos jogadores.

Entre roubar comida, provocar distúrbios, raptar galinhas e até preparar café, há várias formas de transformar uma missão aparentemente simples numa verdadeira confusão.

Desenvolvido pela Coyote House Games e publicado pela Curve Games, Dumpster Gang promete ser uma proposta interessante para quem procura uma experiência cooperativa descontraída, especialmente entre amigos.

Resta agora aguardar por 3 de dezembro de 2026 para a chegada da versão PC, enquanto os jogadores de consolas terão de esperar até março de 2027 para se juntarem a esta peculiar comunidade de guaxinins.