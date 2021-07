A Media Molecule (responsável pelo software Dreams) anunciou recentemente uma parceria com a famosa marca automóvel, Mercedes-Benz.

O que será que esta inesperada parceria poderá representar? Venham saber aqui…

A Media Molecule anunciou em comunicado recente, uma parceria com a marca automóvel alemã Mercedes-Benz, naquele que poderá vir a ser um projeto bastante ambicioso.

Desta parceria, surge uma ideia com o nome de “Dreams e Mercedes”, que se trata de um jogo de plataformas 2D narrativo que apresenta um futuro possível: um mundo no qual a IA toma conta de todo o trabalho e os humanos são livres para desenvolverem a sua conexão com a criatividade, a natureza e outros seres humanos.

“Dreams e Mercedes”

“Dreams e Mercedes”, será lançado a 8 de julho no sistema Dreams, e baseia-se num conceito de “Imagine the Future” (Imaginar o Futuro), sendo fruto do trabalho do especialista em IA, Alexandre Cadain, que contou com a contribuição de toda a equipa da Mercedes-Benz, e de Scott Vanderburgh da Media Molecule.

“O Dreams oferece o espaço perfeito para os entusiastas dos videojogos desenharem/ projetarem as suas visões desejáveis do futuro”, disse Bettina Fetzer, Vice-Presidente de Marketing na Mercedes-Benz AG. E acrescentou: “Esta colaboração representa uma nova forma de explorar e de criar futuros mais favoráveis para as próximas gerações de todo o mundo”.

Por outro lado, Siobhan Reddy, Diretor da Media Molecule, admitiu que “as melhores colaborações são aquelas que resultam em algo novo, inesperado e emocionante“, e que a “Mercedes-Benz tem sido um parceiro inspirador para o nosso primeiro projeto Co-Labs”.

8 de julho será o dia em que “Dreams e Mercedes” saem à rua para dar asas à liberdade e criatividade dos jogadores.