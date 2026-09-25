Dragon Quest ultrapassa os 100 milhões de jogos vendidos

A série Dragon Quest ultrapassou os 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, precisamente no ano em que celebra o seu 40.º aniversário. Um número bastante interessante, para uma série que já conta com 11 jogos principais e inúmeros spin-offs, e que continua a crescer através de remakes e novos projetos.

A série Dragon Quest acaba de alcançar um dos marcos mais expressivos da sua história: mais de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. A revelação da Square Enix surge precisamente no ano em que a icónica série de RPG celebra o seu 40.º aniversário, numa altura em que a franquia continua a receber novos jogos, remakes e projetos para diferentes plataformas.

O marco foi assinalado com um vídeo especial protagonizado por Yuji Horii, criador de Dragon Quest, numa celebração de quatro décadas de uma das séries que ajudaram a definir o género JRPG.

Quatro décadas a criar história nos RPG

Desde a estreia do Dragon Quest original no Japão, em 1986, a série construiu uma identidade muito própria, combinando aventuras de fantasia, personagens memoráveis, monstros reconhecíveis e uma abordagem acessível ao género RPG.

Ao longo destes 40 anos, a franquia expandiu-se muito para além dos jogos principais. Atualmente, são 11 os capítulos da série principal, acompanhados por inúmeros spin-offs, adaptações para anime e cinema, manga, novelas e uma extensa linha de produtos relacionados com a marca.

O impacto de Dragon Quest também se estendeu ao próprio desenvolvimento dos RPG japoneses, com várias das suas características a tornarem-se referências para gerações de jogos posteriores.

A era dos remakes em HD-2D

O aniversário chega numa fase particularmente interessante para a série. Nos últimos anos, a Square Enix tem recuperado alguns dos capítulos mais importantes através de remakes que procuram preservar a essência dos originais enquanto apresentam os mundos e personagens com novas tecnologias.

Dragon Quest III HD-2D Remake foi um dos principais exemplos desta estratégia, recriando o clássico de 1988 através do estilo visual HD-2D. Mais recentemente, Dragon Quest I & II HD-2D Remake completou a recriação da chamada Trilogia de Erdrick, reunindo as duas primeiras aventuras num único jogo. A nova versão acrescenta também conteúdos narrativos e alterações à jogabilidade.

A Square Enix levou ainda mais longe esta abordagem com Dragon Quest VII Reimagined, uma nova interpretação de Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past. O projeto aposta numa apresentação tridimensional renovada, ambientes inspirados em dioramas e alterações à exploração e à narrativa.

Esta aposta em recuperar capítulos históricos permite à série aproximar os seus clássicos de uma nova geração, sem deixar de acompanhar os jogadores que cresceram com os títulos originais.

O futuro de Dragon Quest já está em marcha

Apesar de quatro décadas de história, a série está longe de terminar. A Square Enix continua a preparar novos capítulos e projetos derivados, mantendo a franquia ativa em diferentes plataformas.

Um dos lançamentos mais próximos é Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, que chegou à Nintendo Switch 2 a 24 de setembro de 2026. Esta versão inclui o conteúdo da edição definitiva, capítulos adicionais, vozes em japonês e inglês, possibilidade de alternar entre os modos 3D e 2D e banda sonora orquestral, além de novas opções de otimização específicas para a nova consola da Nintendo.

Também está previsto para 3 de dezembro de 2026 Dragon Quest Monsters: The Withered World, novo capítulo da série Dragon Quest Monsters, que chegará à Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Entretanto, Dragon Quest XII: The Flames of Fate continua em desenvolvimento como o próximo grande capítulo da série principal, mantendo-se como um dos projetos mais aguardados pelos fãs.

Um legado que continua a crescer

O sucesso comercial alcançado agora é particularmente significativo tendo em conta a longevidade da franquia. Dragon Quest conseguiu atravessar quatro décadas mantendo elementos fundamentais da sua identidade, enquanto se adaptou às mudanças tecnológicas e às diferentes gerações de jogadores.

A série também continua a explorar novos formatos. Um exemplo recente é Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-, que recupera uma aventura protagonizada por Torneko numa versão renovada. A Square Enix promoveu inclusivamente o lançamento com uma campanha especial em setembro de 2026.

Mais do que representar apenas um número impressionante, a marca dos 100 milhões de unidades vendidas demonstra a dimensão alcançada por uma série que começou no Japão em 1986 e que, quatro décadas depois, continua a receber novos capítulos e a revisitar algumas das suas aventuras mais importantes.

Com Dragon Quest XII em desenvolvimento, novos projetos derivados a caminho e a continuação da aposta em remakes, o 40.º aniversário parece ser menos uma celebração do passado e mais um novo ponto de partida para uma das grandes séries da história dos RPG.