Dragon Ball: The Breakers anunciado pela Bandai Namco

A Bandai Namco, revelou recentemente Dragon Ball: The Breakers, um novo título multiplayer online (assimétrico) que vem engrossar este rico e vasto universo.

Venham conhecer um pouco mais de Dragon Ball: The Breakers.

O universo Dragon Ball, é um dos mais mediáticos e ricos de sempre e, ao longo dos anos, tem visto chegar vários jogos para diferentes plataformas.

Recentemente, a Bandai Namco anunciou Dragon Ball: The Breaker, um novo jogo multijogador online assimétrico, que será lançado para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC em 2022.

O jogo também será compatível com PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Um Teste Beta Fechado será organizado para PC, permitindo aos jogadores pôr as mãos no jogo. Mais detalhes serão partilhados em breve.

A decorrer no universo Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball: The Breakers permite jogar como um dos rivais icónicos da franquia, o "Raider", ou um dos sete "Survivors" sem superpotências.

O Raider terá de usar o seu poder esmagador para eliminar os “Survivors ". Estes civis regulares foram apanhados numa “Temporal Seam”, prendendo-os num local onde o espaço e o tempo estão em desordem, e terão de cooperar para empurrar o Raider e escapar usando a Super Máquina Tempo. Os jogadores também podem utilizar vários items em campo e tentar escapar estrategicamente.

Além disso, Dragon Ball: The Breakers vai conectar os dados de jogo guardados de Dragon Ball: Xenoverse 2.

"Mal conseguimos esperar que as pessoas experimentem esta nova versão completa da franquia Dragon Ball!", disse Ryosuke Hara, Produtor de Dragon Ball: The Breakers, Bandai Namco "Estamos a trabalhar arduamente com a equipa da Dimps para proporcionar uma nova experiência multijogador assimétrica e divertida que queremos que seja acessível a todos, ao mesmo tempo que oferecemos uma forte riqueza e profundidade de gameplay e situações. Estamos ansiosos para receber-te durante o Teste Beta Fechado"

Dragon Ball: The Breaker, será lançado para a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC em 2022.