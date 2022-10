Dois jogos inéditos NES, nunca antes digitalizados, estão a ser leiloados no eBay

Volta e meia falamos de artigos do mercado tecnológico, em especial no setor dos videojogos, que são peças raras e que acabam por serem vendidos a preços completamente megalómanos.

E o caso mais recente é o de dois jogos inéditos Nintendo NES e que nunca antes haviam sido digitalizados que agora se encontram à venda num leilão do eBay.

Jogos inéditos NES leiloados no eBay

Há mais uma venda que está a dar o que falar no mundo dos jogos. Trata-se de dois jogos do Nintendo Entertainment System (NES) que são extremamente raros, "nunca foram lançados, são únicos e nunca foram digitalizados", apareceram recentemente no eBay à venda num leilão.

Esta informação foi avançada através da conta na rede social Twitter de Frank Cifaldi, do Video Game History Foundation. Um dos jogos à venda designa-se Battlefields of Napoleon e apenas foi lançado no Japão. Outro item é um cartucho do jogo da Rare, que no fundo é uma demo de um dos poucos jogos já desenvolvidos para o Nintendo Power Glove.

Segundo as informações, o jogo Battlefields of Napoleon foi um jogo "resgatado do lixo depois que a The Learning Company adquiriu a Brøderbund em 1998 e, depois, descartou a maioria dos ativos históricos". Os itens desta venda incluem um protótipo certificado pela WATA numa placa de desenvolvimento e duas ROMs CHR extra e ainda inclui o design original da embalagem. O valor deste produto está neste momento nos 8.300 dólares.

Já na venda do cartucho do jogo Rare é mencionado que o mesmo se encontra em muito bom estado e, segundo o leilão, é um "protótipo de uma demo de um nível de um jogo chamado "Scanner" projetado para a Mattel Power Glove" pela Rare, a criadora que desenvolveu vários títulos para a Nintendo. Este jogo está à venda no leilão do eBay por 7.400 dólares.

