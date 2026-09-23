Discord avança com verificação de idade! Milhões de utilizadores terão conteúdos bloqueados

O Discord está a iniciar uma nova fase de controlo etário, com tecnologia de verificação de idade e diferentes níveis de acesso para adultos e adolescentes, numa altura em que as exigências legais sobre segurança infantil online estão a aumentar.

Discord muda a forma como determina a idade

A partir de hoje, quarta-feira, o Discord começa a aplicar globalmente o seu sistema de verificação de idade. A implementação acontece depois de a empresa ter adiado os planos, em fevereiro, devido à forte preocupação da comunidade relativamente à utilização de documentos de identificação e dados biométricos.

As dúvidas sobre privacidade ganharam ainda mais peso depois de uma falha de segurança sofrida, no ano passado, por um fornecedor externo associado ao processo de verificação da Discord. O incidente poderá ter exposto informações de cerca de 70.000 utilizadores, incluindo fotografias de documentos oficiais e selfies utilizadas para confirmar identidades.

Apesar da controvérsia, a empresa afirma que mais de 90% dos utilizadores não terão de realizar uma verificação manual da idade.

Inteligência artificial analisa padrões de utilização

Em vez de solicitar imediatamente um documento ou uma análise biométrica, o Discord pretende recorrer aos dados que já possui sobre as contas. Entre os elementos considerados estão a antiguidade da conta, os dispositivos utilizados, a atividade e determinados padrões de utilização.

Segundo a empresa, o sistema não analisa o conteúdo das mensagens, as informações do perfil ou características demográficas para calcular a idade. O modelo de aprendizagem automática foi treinado para reconhecer diferenças nos padrões de utilização associados, de forma agregada, a adolescentes e adultos.

O Discord explica que a experiência acumulada com processos de garantia de idade exigidos por legislação local, incluindo no Brasil e no Texas, ajudou a criar o modelo.

Adolescentes terão novas limitações

Quando o sistema não conseguir determinar com confiança que um utilizador é adulto, existem alternativas à apresentação de dados biométricos ou de um documento de identificação. A pessoa poderá recorrer através de um cartão de crédito ou de informações relativas ao grupo etário disponibilizadas pelas contas da Apple App Store ou da Google Play Store.

Para os adultos confirmados, a utilização da plataforma deverá permanecer inalterada. Já as contas identificadas como pertencentes a adolescentes ficarão impedidas de aceder a servidores e canais sujeitos a restrições etárias.

Além disso, mensagens de pessoas que não sejam amigas passarão para uma área específica de pedidos de mensagens. Os adolescentes também receberão avisos adicionais quando aceitarem pedidos de amizade de utilizadores sem amigos em comum.

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