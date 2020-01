No ano passado foi lançado para PC e Xbox One o jogo Descenders, um jogo radical de Extreme Downhill.

Agora, foi revelado o seu lançamento em versão física tanto para Nintendo Switch como para Playstation 4.

Recentemente a Sold Out anunciou uma parceria com os estúdios No More Robots com o objetivo de lançar uma versão física do jogo Descenders, um titulo dedicado ao de Extreme Downhill.

Será na Primavera que o jogo irá chegar nessa versão física, tanto para Nintendo Switch como para PlayStation 4.

Descenders é um jogo dedicado a uma modalidade desportiva que curiosamente não apresenta muitos jogos no mercado: o Extreme Downhill (bicicletas).

Na altura em que foi lançado, o jogo teve uma aceitação bastante boa (avaliando pelas notas atribuídas pela comunidade no Steam) pelo que este salto para a Switch e para Paystation 4 parece ser uma oportunidade de aproveitar o hype gerado.

Uma das principais características do jogo é o facto de ter um sistema de criação aleatório de pistas e seus obstáculos nos diferentes percursos (lombas, saltos, curvas,…). Isto significa que cada descida representa uma experiência nova.

Tal como noutros jogos do género, ou que usem velocidade com saltos, as Leis da Física implementadas têm de estar em muito bom plano de forma a permitir que o jogo tenha credibilidade. Neste capitulo, Descenders apresenta-se com um trabalho moderadamente conseguido, permitindo que o jogo seja divertido de se jogar mas sem atingir um nivel de perfeição (em alguns momentos semelhante ao Trials Fusion). Mas também não é bem isso que se pretende, certo??

“Estamos extremamente empolgados em trabalhar com a Sold Out para os lançamentos em versão fisica de Descenders,” afirmou Mike Rose, responsável da No More Robots. “Ao longo dos últimos meses temos recebido um enorme feedback e pedido pela parte dos nossos jogadores para um lançamento físico, portanto, esta oportunidade que a Sold Out proporcionou, é como que a concretização de um sonho de todos nós (tanto elementos da equipa como jogadores).”

“Descenders é um jogo incrível e extremamente frenético que tipicamente os jogadores adoram nas plataformas digitais, por isso estamos entusiasmados em fazer esta parceria com a No More Robots para lançar as edições físicas no Playstation 4 e Nintendo Switch no mercado,” acrescentou ainda Garry Williams, CEO da Sold Out.

Descenders será lançado em versão física na Primavera, tanto para Nintendo Switch como para PlayStation 4.