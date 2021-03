Cyberpunk 2077 terá uma enorme atualização que corrige mais de 500 problemas

O jogo Cyberpunk 2077 era um dos mais aguardados no final de 2020, mas ‘o tiro saiu pela culatra’ pois o título da CD Projekt Red chegou aos jogadores com muitos problemas que arruinaram o sucesso que se esperava.

Para resolver a situação, a criadora lançou já algumas atualizações. No entanto, agora o Cyberpunk 2077 vai receber uma mega atualização que resolve mais de 500 dos seus problemas.

O jogo era uma promessa para rematar o final do ano passado em destaque. O destaque realmente foi conseguido, mas não pelas melhores razões. O jogo Cyberpunk 2077 revelou ser uma enorme desilusão, uma vez que se apresentava com imensas falhas, erros e bugs graves, pondo seriamente em causa a sua jogabilidade.

A criadora CD Projekt Red reconheceu e pediu desculpa pelas problemas, justificando que a pandemia foi uma das responsáveis pela falta de condições para corrigir todas as falhas em tempo útil. Mas nem isso impediu que a empresa sofresse processos judiciais por parte dos investidores, nem se livrasse de reembolsar os jogadores lesados.

Como forma de resolver os erros do Cyberpunk 2077, a empresa já lançou várias atualizações. Mas agora parece que está mesmo empenhada em corrigir quase tudo de uma vez.

Cyberpunk 2077 receberá atualização que resolve mais de 500 problemas

A CD Projekt Red anunciou nesta segunda-feira (29) o tão aguardado patch 1.2 para o jogo Cyberpunk 2077. Esta é uma das maiores atualizações de sempre a chegar ao jogo desde o seu lançamento.

O ficheiro traz no total 504 correções e melhorias e estará disponível para PCs, consolas e Google Stadia. As atualizações serão gratuitas para todos os jogadores e espera-se que resolvam de vez grande parte dos problemas que assombram a popularidade do jogo.

As alterações trazem sobretudo melhorias na jogabilidade, correções de missões, aprimoramentos de desempenho e outras novidades. Há, por exemplo, mudanças no modo de atuação da polícia, que demoram assim mais tempo a chegar às ocorrências. Os movimentos das personagens também serão mais naturais, com veículos ou a pé.

Uma outra mudança é que quem usa GPUs AMD Radeon compatíveis com Ray Tracing podem começar a usufruir desta funcionalidade após o update.

Pode ver a lista completa de todas as atualizações do Cyberpunk 2077 aqui.