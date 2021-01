Cyberpunk 2077 já perdeu quase 80% dos jogadores na Steam

Aquele que era um dos jogos mais esperados de 2020, tornou-se num autêntico saco de boxe por parte da imprensa e dos jogadores. Cyberpunk 2077 passou de bestial a besta, tudo devido às críticas resultantes dos vários bugs e falhas encontrados no jogo da CD Projekt Red.

Para além disso, de acordo com as mais recentes informações, o jogo Cyberpunk 2077 já perdeu cerca de 80% da base dos seus jogadores na plataforma Steam.

Desde que o jogo foi lançado, a 10 de dezembro de 2020, que poucas notícias favoráveis foram escritas sobre o Cyberpunk 2077. O império do jogo começou a desmoronar-se quando as críticas revelaram as falhas e bugs no jogo, nomeadamente para a PlayStation 4 e Xbox One. Os erros encontrados eram sobretudo referentes a texturas não exibidas, ou não percetíveis, baixa resolução, paragens, congelamentos, atrasos na interface, entre outros.

Depois disso, o jogo da CD Projekt Red foi retirado da PlayStation Store da Sony e os jogadores puderam pedir os seus reembolsos.

Mais recentemente tudo isto tomou proporções mais sérias com um processo em tribunal contra a criadora do jogo, por parte dos investidores do mesmo. Os investidores acusam a empresa de os ter enganado ao não revelar que o jogo estava inacabado ou que continha muitas falhas.

Assim, como seria de esperar, as consequências de toda esta polémica estão à vista.

Quase 80% dos jogadores deixaram de jogar Cyberpunk 2077 na Steam

De acordo com um recente relatório divulgado pela empresa GitHyp, o jogo Cyberpunk 2077 já perdeu 78% da base dos seus jogadores na plataforma Steam.

Este é, realmente, uma percentagem assustadora. Na primeira semana do seu lançamento, o título conseguiu um pico de um milhão de downloads e, para além disso, bateu o recorde da loja de mais jogadores ativos em simultâneo num jogo single-player.

No entanto, no passado fim-de-semana, o jogo continuou em queda, alcançando cerca de 225 mil jogadores.

Se olharmos para os valores mais atuais, disponíveis aqui, verificamos que há momentos em que esses números chegam apenas aos 98 mil jogadores em simultâneo no Cyberpunk 2077. Foi o que aconteceu nesta terça-feira, dia 5 de janeiro, pelas 00h00, tal como podemos ver pela imagem seguinte.

The Witcher 3 segurou melhor os seus jogadores

Por outro lado, a experiência diz que, normalmente, os jogos de apenas um jogador perdem a mesma quantidade de gamers após o primeiro mês na Steam. No entanto, há uma exceção para jogos de mundo aberto, e a GitHyp deixa a comparação com o The Witcher 3, também da CD Projekt Red.

Apesar de ter conquistado apenas 92 mil jogadores durante o seu lançamento em maio de 2015, The Witcher 3 conseguiu manter metade da sua base de jogadores e atingiu um pico de 55 mil jogadores online um mês depois. Somente depois de 3 meses é que o jogo perdeu mais de 79% dos seus jogadores na Steam.

Mas, tal como nos mostra a imagem, no início de 2020, a expetativa e sucesso esperado o Cyberpunk 2077 fez ressuscitar os números de The Witcher 3. Desta forma, o jogo conseguiu alcançar o recorde de 103 mil jogadores em simultâneo na Steam. Contudo, esses valores caíram em 40% após um mês. Atualmente, um ano depois, essa descida é de 74%.

Já jogou Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3 na Steam?