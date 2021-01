Cyberpunk 2077 apenas começou a ser desenvolvido em 2016, diz site

Já muito se escreveu sobre o Cyberpunk 2077, mas em grande parte, as notícias não foram muito agradáveis sobre o jogo da CD Projekt Red. Em concreto, o foco centra-se nas várias falhas e erros do título, nomeadamente para as consolas PS4 e Xbox One.

No entanto, de acordo com um recente artigo, apesar de ter sido anunciado em 2012, o jogo apenas começou a ser desenvolvido em 2016. E esta poderá também ser uma das razões pelas quais Cyberpunk 2077 terá sido lançado com vários bugs e problemas.

Depois das várias críticas de que foi alvo, e que levaram mesmo a que a Sony retirasse o jogo Cyberpunk 2077 da Playstation Store e a um processo em tribunal, a CD Projekt Red finalmente falou sobre o assunto.

A criadora do jogo partilhou um vídeo onde o co-fundador, Marcin Iwinsky, pede desculpa aos jogadores pelo estado do título. Para além disso, Iwinsky deixa também várias explicações que terão estado na base destes erros, indicando que, por exemplo, o teletrabalho não terá ajudado ao trabalho eficaz para os detalhes finais do jogo.

Mas agora há informações apontam uma outra razão para este lançamento atribulado do Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 só começou a ser desenvolvido em 2016

De acordo com um artigo publicado por Jason Schreier, do site Bloomberg, o jogo Cyberpunk 2077 apenas começou a ser desenvolvido em 2016. No entanto, a criadora havia anunciado o título quatro anos antes, em 2012. E, nessa altura, prometeu criar um jogo inovador no mercado gamer.

Mas a criadora teria outros projetos nos quais se focou e, por conseguinte, atrasou a produção do Cyberpunk 2077.

No seu artigo, Schreier menciona diversos outros pontos para as falhas do jogo, desde a fase da construção estética aos testes iniciais. Contudo o autor indica que de 2012 a 2016 o jogo não esteve propriamente parado. No entanto, apenas em 2016 a CD Projekt Red dedicou-se mais ‘a sério’ ao título.

Por outro lado, o autor também indica que tudo isto aconteceu porque, no ano de anúncio do Cyberpunk 20177, a criadora estava empenhada em terminar o The Witcher 3, oficializado em 2015. E só depois conseguiu ter a disponibilidade necessária para o novo jogo, o que lhe permitiu uma exibição na E3 em 2018.

Em suma, com todas estas condicionantes, mais as várias justificações deixadas no vídeo da criadora, realmente há mais do que motivos para o que se passou com o jogo. De qualquer forma, a CD Projekt Red tem agora pela frente o desafio de corrigir todas estas falhas através de atualizações e patches que devem chegar em breve.