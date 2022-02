Os estúdios Tag Of Joy estão a trabalhar no seu próximo projeto; Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit.

O jogo é uma aventura point'n click "à antiga" que reflete também um pouco sobre a história da Europa e da própria Lituânia, em particular.

Tal como podem ver pelas imagens de Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, trata-se de um jogo que imediatamente nos transporta no tempo para outras época. Uma época em que as aventuras point'n click reinavam e se apresentavam como os jogos mais apreciados por todos os jogadores.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit encontra-se em desenvolvimento por um dos principais responsáveis criativos de Broken Sword 2.5, o que explica muito do seu ambiente e jogabilidade. O jogo vai beber fortes influências em titulos como, Broken Sword e Syberia.

Este jogo dos estúdios Tag Of Joy, é uma aventura melancólica, repleta de mistério e que nos leva a explorar um pouco do passado da Europa, com particular incidência no pouco conhecido país da Lituânia.

Dessa forma, quem jogar este titulo, irá enveredar por uma viagem histórica pelo Grão Ducado da Lituânia assim como por outros temas como as operações silenciosas da KGB e a sua influência nesta zona do globo.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit

Em Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, nós controlamos Milda, uma rapariga de Chicago que recebe uma herança inesperada do seu avô: uma casa na Lituânia.

Curiosa com a herança agora recebida, Milda parte para a Europa mas no momento em que chega é de imediato confrontada por um estranho que a ameaça, e que pretende que ela desista da sua herança.

Determinada a descobrir o mistério por detrás da herança recebida e da ameaça do misterioso homem que a ameaçou, Milda investiga a casa e descobre alguns documentos muito antigos, do século XV.

Ainda mais curiosa Milda embarca numa aventura maior do que imaginava que envolve uma Relíquia Perdida no tempo e histórias perdidas sobre um Rei que não chegou a ser.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit, que apresenta uma mecânica retro de point'n click, apresentará vários puzzles para resolver escondendo muitos mistérios e parte da história europeia pra descobrir. Tudo isto em cenários desenhando à mão e que conferem ao jogo, um ambiente extremamente agradável.

Crowns And Pawns: Kingdom of Deceit será lançado ainda este ano para PC.