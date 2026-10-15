Croakwood: construir uma cidade de rãs e descobrir os segredos da floresta

Em Croakwood, pequenas rãs transformam uma floresta selvagem numa cidade vibrante e cheia de vida: o paraíso anfíbio perfeito. Venham saber mais.

Uma pequena comunidade, uma grande aventura

Se sempre sonhaste em construir uma cidade habitada por rãs, Croakwood pode ter exatamente aquilo que procuras. O novo jogo da Texel Raptor, equipa responsável por Parkitect, apresentou um novo trailer que mostra como uma pequena colónia de anfíbios pode transformar-se numa próspera comunidade no coração de uma floresta misteriosa.

Tudo começa de forma bastante humilde. Um pequeno grupo de rãs instala-se na floresta e cabe ao jogador ajudá-las a recolher recursos, fabricar materiais e construir as primeiras habitações. À medida que a comunidade cresce, novos habitantes chegam e aquilo que começou como um simples acampamento transforma-se gradualmente numa verdadeira cidade.

Uma cidade construída ao teu gosto

Croakwood aposta numa experiência de construção descontraída, combinando gestão de recursos com uma forte componente de personalização. O sistema de construção permite criar desde pequenas e acolhedoras casas até bairros inteiros, dando ao jogador liberdade para decidir como a sua comunidade vai crescer.

Mais do que simplesmente colocar edifícios no mapa, será necessário garantir que as pequenas habitantes da floresta têm tudo aquilo de que precisam. As rãs terão diferentes tarefas e rotinas, desde a recolha de recursos à produção de materiais, enquanto a cidade ganha vida diante dos nossos olhos.

O resultado promete ser uma experiência particularmente relaxante, onde construir, decorar e observar a evolução da comunidade fazem parte do encanto.

A floresta esconde muito mais

Mas há mais para descobrir para além dos limites da cidade. A floresta de Croakwood é uma região antiga e repleta de segredos, com novas áreas para explorar e oportunidades para expandir o território da comunidade.

À medida que o jogador avança pela natureza selvagem, será possível desbloquear novos locais e levar a pequena sociedade de rãs cada vez mais longe. A exploração acaba, assim, por estar diretamente ligada ao crescimento da cidade.

Um construtor para quem procura tranquilidade

Com o seu estilo visual colorido, pequenas rãs ocupadas com as suas tarefas e uma floresta que parece esconder mais do que aparenta, Croakwood apresenta-se como uma alternativa bastante simpática dentro do género dos jogos de construção.

A proposta da Texel Raptor parece simples, mas precisamente aí poderá estar o seu maior trunfo: criar uma cidade acolhedora, observar os seus habitantes a viverem as suas pequenas vidas e descobrir, sem pressas, tudo aquilo que a floresta tem para oferecer. Croakwood já pode ser adicionado à lista de desejos no Steam e promete ser um daqueles jogos perfeitos para desligar do mundo durante algumas horas.