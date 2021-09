Cópia selada do Sonic The Hedgehog da Mega Drive vendida por 430 mil dólares

Se é adepto de videojogos, certamente que tem curiosidade pelas novidades mais insólitas que acompanham este segmento. Neste sentido, hoje trazemos mais uma notícia de um jogo eletrónico que foi vendido por um valor bastante elevado.

Trata-se então de uma cópia selada do jogo Sonic The Hedgehog para a Mega Drive, que foi recentemente vendida por 430 mil dólares.

São cada vez mais as vendas de verdadeiras preciosidades no mundo dos videojogos. Já aqui escrevemos, por exemplo, sobre a venda em leilão do jogo The Legend of Zelda por 870 mil dólares e um original do Super Mario Bros selado por 117 mil dólares.

Para além destes uma outra cópia do Super Mario 64 de 1996 foi vendida pelo valor de 1,56 milhões de dólares. Mas o recorde foi batido recentemente com uma cópia nunca antes aberta do Super Mario Bros vendida por 2 milhões de dólares.

Cópia selada de Sonic The Hedgehog vendida por 430 mil dólares

Parece que também nos leilões o Sonic e o Super Mario mantém uma certa disputa pelo jogo vendido pelo maior valor possível.

Recentemente foi revelado que uma cópia selada do jogo Sonic The Hedgehog para a Mega Drive foi vendida por 430.500 mil dólares. O leilão aconteceu através da plataforma Goldin Auctions.

Tal como podemos confirmar pelos dados acima, este valor não é nada semelhante ao conseguido nas vendas dos jogos do Super Mario, mas não deixa de também ser impressionante.

Por norma a maioria destas vendas conta com uma classificação da Wata Games. Trata-se de uma empresa responsável por classificar os jogos que serão leiloados através de notas dadas de acordo com o estado de conservação do jogo.

Nessa avaliação, o Super Mario 64 teve uma nota de 9.6, enquanto que o Sonic The Hedgehog conseguiu alcançou 9.4. Portanto estamos a falar de uma diferença de apenas 0.2, mas enquanto que um foi vendido por 1,56 milhões de dólares, o jogo do Sonic foi comprado por bastante menos. Como consequência, já existem algumas suspeitas por parte de colecionadores, de que poderá haver algo mais por detrás dos valores destas vendas.