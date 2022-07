Consolas Steam Deck de 256 GB e 512 GB estão a chegar com discos SSD mais lentos

Perto do final do mês de fevereiro, a Valve lançou a sua nova consola de videojogos. A Steam Deck foi uma agradável surpresa para os jogadores e também para todos os que se interessam pelas novidades tecnológicas.

No entanto, as mais recentes informações indicam que as próximas consolas com capacidade de 256 GB e 512 GB estão a chegar, mas com discos SSD mais lentos.

Steam Deck de 256 GB/512GB com SSDs mais lentos

De acordo com as informações, a Valve modificou um componente nas suas consolas Steam Deck, mas não divulgou oficialmente esse detalhe.

No entanto, foi descoberto que os modelos com capacidades de 256 GB e 512 GB estão a chegar com um novo SSD NVMe com interface PCI_Express 3.0 x3, comparativamente com os modelos originais com interface PCI-Express 3.0 x4. Como tal, as novas unidades veem assim a sua largura de banda máxima reduzida para metade.

Após esta descoberta de modificação de hardware, a empresa viu-se então obrigada a comentar sobre o assunto, mas indicou que não há diferenças de desempenho entre as unidades, exceto em casos "extremamente raros".

Segundo o que revelou um representante da Valve:

Muitos componentes da Steam Deck são adquiridos de vários fornecedores para melhorar a redundância e a capacidade de produção. Um dos nossos fornecedores de SSD fornece unidades NVMe PCIe Gen 3 x4, enquanto outro fornece um SSD x2. A nossa equipa testou extensivamente ambos os componentes e determinou que não há impacto no desempenho entre os dois modelos.

As velocidades de leitura seriam semelhantes, o que significa que o tempo de carregamento ou do desempenho dos jogos não deverá ser afetado. Mas, por outro lado, mesmo que a empresa diga que não haverá perda de desempenho, também ressalva que tal poderá acontecer nalguns casos, como a transferência de ficheiros.

Resta-nos então aguardar pela chegada destas consolas e que as várias análises que depois serão feitas nos digam, na verdade, se há ou não diferenças na velocidades destes modelos.

