O GTA 6 chegou às consolas há menos de uma semana e ainda não há versão oficial para PC. Mesmo assim, há gamers a tentar pôr o jogo a correr num computador e a contornar o limite de 30 fps.

Projetos não oficiais já arrancam o jogo no PC

A Rockstar ainda não anunciou uma versão para computador, e os rumores mais recentes apontam para o início de 2027. A espera está a levar vários grupos a tentar recompilar o jogo por conta própria.

Recompilar significa traduzir o código pensado para uma consola para que funcione noutro sistema, neste caso o Windows. Um dos projetos, chamado Leonida, terá conseguido arrancar o GTA 6 num PC, mas a Rockstar terá encerrado pouco depois o servidor de Discord do grupo.

Há até um site, o Port Watch VI, que acompanha estas tentativas. Segundo a página, o projeto mais avançado já carrega o jogo e permite andar e falar com personagens, embora tudo aconteça muito devagar.

Outro grupo, o Cyberleek, terá extraído ficheiros da versão para Xbox, incluindo um executável que pode ajudar nesse trabalho. Muitos destes esforços contam com ferramentas de programação com IA, que aceleram a análise do código original.

Como estão a contornar os 30 fps nas consolas?

Na PS5, alguns gamers enviam a imagem da consola para o PC, através de uma placa de captura 4K ou do Remote Play da Sony. No computador, usam a ferramenta Veyra e o DLSS 5 da NVIDIA para gerar imagens extra e ultrapassar os 30 fps.

O resultado parece mais fluido, mas tem um custo. Todo este processamento acrescenta bastante atraso entre o comando e o ecrã, o que se nota num jogo de ação. Na Xbox, a solução é mais simples. Um erro fácil de reproduzir desbloqueia um modo a 40 fps, mas não se sabe quanto tempo vai durar até ser corrigido.

A Rockstar fechou a porta aos 60 fps

Tudo isto acontece porque a Rockstar já confirmou que não vai lançar um modo a 60 fps nas consolas. Segundo a editora, os processadores da PS5 e da Xbox não conseguem simular o mundo do jogo a uma taxa mais alta.

Para quem quer mais fluidez sem truques, resta esperar pela versão oficial para PC. Até lá, os projetos não oficiais arriscam ser travados pela Rockstar.

Leia também: