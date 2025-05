Conheça “Clair Obscur: Expedition 33” – Um mergulho artístico no RPG de ação francês

Revelado durante o Xbox Games Showcase 2024, Clair Obscur: Expedition 33 é um novo RPG de ação com fortes influências artísticas e uma atmosfera visualmente deslumbrante.

Desenvolvido pelo estúdio francês Sandfall Interactive, o jogo destaca-se imediatamente pelo seu estilo inspirado no romantismo europeu e numa paleta de cores digna de uma pintura a óleo — uma verdadeira ode ao nome "clair-obscur" (termo francês para claro-escuro, uma técnica artística de contraste de luz e sombra).

Sandfall Interactive: Um Estúdio Francês Ambicioso

Fundada em 2020, por antigos integrantes da Ubisoft Entertainment, em França, a Sandfall Interactive é um estúdio independente focado no desenvolvimento de jogos 3D premium para PC e consolas de nova geração.

Com uma equipa pequena, a empresa aposta em tecnologias de ponta para criar experiências single-player envolventes, com histórias cativantes e mundos de fantasia visualmente impressionantes.

Clair Obscur: Expedition 33 é o primeiro título do estúdio, publicado pela Kepler Interactive. O jogo combina elementos de RPG por turnos com mecânicas de ação em tempo real, oferecendo uma experiência inovadora que já conquistou tanto a crítica quanto os jogadores.

Tecnologia Gráfica: Unreal Engine 5 como Pilar Visual

Clair Obscur: Expedition 33 foi desenvolvido com o Unreal Engine 5, o que permitiu à equipa da Sandfall Interactive alcançar um nível de fidelidade visual impressionante.

A transição do Unreal Engine 4 para o 5 trouxe melhorias significativas, como o uso de Lumen para iluminação global em tempo real e Nanite para geometria de alta fidelidade, resultando em ambientes ricos e detalhados.

Além disso, a equipa utilizou a tecnologia MetaHuman para criar personagens com expressões faciais realistas, começando com rigs pré-definidas (animação esquelética) e personalizando-as para se adequarem ao estilo artístico do jogo.

Inspirações Artísticas e Narrativas

O estilo artístico de Expedition 33 é fortemente influenciado pela “Belle Époque” e pelo movimento “Art Déco”, refletindo uma estética europeia distinta.

A narrativa do jogo também se inspira em obras como o romance francês “La Horde du Contrevent”, que conta a história de um grupo de exploradores que enfrentam desafios extremos, e no anime Attack on Titan, conhecido pelas suas temáticas de exploração, sobrevivência e monstros irreais.

Já nas mecânicas de jogo a equipa da Sandfall baseou-se em jogos com bastante nome e sucesso no mundo dos RPG, como Final Fantasy, Persona, Lost Odyssey e Blue Dragon.

Conclusão...

Com uma identidade visual marcante, inspiração em obras clássicas e modernas, e uma forte aposta em tecnologia de ponta como o Unreal Engine 5, Clair Obscur: Expedition 33 posiciona-se como um dos RPGs mais promissores do ano.

O jogo alcançou a marca de 2 milhões de unidades vendidas em apenas 12 dias após o seu lançamento em 24 de abril de 2025.

Com uma receção calorosa tanto da crítica quanto dos jogadores, Clair Obscur: Expedition 33 solidifica-se como um dos principais candidatos ao prémio de Jogo do Ano de 2025.

A trajetória meteórica do jogo reforça a posição da Sandfall Interactive como um novo e poderoso nome na indústria de vídeo jogos.

Clair obscur: Expedition 33 está disponível na steam por 49.99€ ou através do Xbox Game Pass.