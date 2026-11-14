Quantcast
Jogos

Código do GTA 6 pode ser lido sem abrir a caixa. E isto é um problema gigante…

2 Comentários

A poucos dias do lançamento do GTA 6, marcado para 19 de novembro, surgiram relatos de que o código de download de algumas cópias físicas internacionais pode ser lido sem abrir a caixa.

Código impresso no interior da capa

O alerta partiu dos próprios jogadores, num tópico do fórum ResetEra e numa publicação da conta GTA 6 Countdown no X, acompanhada de um vídeo. Segundo estas fontes, basta apontar uma lanterna potente à lateral da embalagem, em ângulo, para o código ficar visível. Para já, a falha não foi confirmada pela Rockstar nem pela Take-Two.

De acordo com os relatos, o código não vem num papel à parte nem está tapado por uma película para raspar. Fica impresso diretamente no lado de dentro da capa, o que facilita a leitura com luz forte.

A publicação no ResetEra indica que o problema pode afetar apenas as edições internacionais. Nos Estados Unidos, a caixa terá uma camada no verso que esconde o código. Como só circulam algumas fotografias, ainda não se sabe se a situação é generalizada.

Porque é que isto pode ser grave?

Nas consolas atuais, a edição em caixa funciona sobretudo como uma forma de comprar a versão digital. Para jogar, basta o código, a consola e uma ligação à internet, já que o jogo é descarregado.

Se o código puder ser lido de fora, quem tiver acesso à caixa pode copiá-lo e usá-lo antes do comprador. Este fica com uma cópia selada cujo código já foi resgatado por outra pessoa.

O caso volta a lembrar que, com licenças digitais, os jogadores nem sempre são donos daquilo que compram. Se muitas cópias estiverem afetadas, alguns compradores podem ficar sem conseguir jogar.

O GTA 6 chega a 19 de novembro à PlayStation 5 e à Xbox Series X|S. Até haver uma posição oficial, a dimensão do problema continua por esclarecer.

Leia também:

Logitech vai pagar a todos os funcionários para passarem um dia a jogar videojogos. Porquê?

PUB
Autor: Rui Neto
Partilhar:
Tags:
caixa código GTA 6

PUB.

Questão

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Governo volta a mexer no ISP! Desconto nos combustíveis é reduzido a partir de segunda-feira
Artigo anterior

Governo volta a mexer no ISP! Desconto nos combustíveis é reduzido a partir de segunda-feira
Esta IA aprendeu milhares de palavras apenas a ouvir um bebé durante 1000 dias
Próximo artigo

Esta IA aprendeu milhares de palavras apenas a ouvir um bebé durante 1000 dias
PUB

Comentários

2
  1. Avatar de Zec
    Zec

    Não vão muito longe. Se vão todos pegar na mesma caixa, apenas um pode usar o código. Vão ter de andar a ler as caixas todas.

    Responder
  2. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Este produto abjecto só trás mau karma, é ficar a velos a cair quem nem moscas na desgraça.

    Responder

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.