Código do GTA 6 pode ser lido sem abrir a caixa. E isto é um problema gigante…

A poucos dias do lançamento do GTA 6, marcado para 19 de novembro, surgiram relatos de que o código de download de algumas cópias físicas internacionais pode ser lido sem abrir a caixa.

Código impresso no interior da capa

O alerta partiu dos próprios jogadores, num tópico do fórum ResetEra e numa publicação da conta GTA 6 Countdown no X, acompanhada de um vídeo. Segundo estas fontes, basta apontar uma lanterna potente à lateral da embalagem, em ângulo, para o código ficar visível. Para já, a falha não foi confirmada pela Rockstar nem pela Take-Two.

De acordo com os relatos, o código não vem num papel à parte nem está tapado por uma película para raspar. Fica impresso diretamente no lado de dentro da capa, o que facilita a leitura com luz forte.

A publicação no ResetEra indica que o problema pode afetar apenas as edições internacionais. Nos Estados Unidos, a caixa terá uma camada no verso que esconde o código. Como só circulam algumas fotografias, ainda não se sabe se a situação é generalizada.

Fans have discovered the entire GTA 6 redeem code on the physical copy can be seen without opening the box by shining a powerful flashlight through the side at an angle. https://t.co/YtN5QhC81R — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 13, 2026

Porque é que isto pode ser grave?

Nas consolas atuais, a edição em caixa funciona sobretudo como uma forma de comprar a versão digital. Para jogar, basta o código, a consola e uma ligação à internet, já que o jogo é descarregado.

Se o código puder ser lido de fora, quem tiver acesso à caixa pode copiá-lo e usá-lo antes do comprador. Este fica com uma cópia selada cujo código já foi resgatado por outra pessoa.

O caso volta a lembrar que, com licenças digitais, os jogadores nem sempre são donos daquilo que compram. Se muitas cópias estiverem afetadas, alguns compradores podem ficar sem conseguir jogar.

O GTA 6 chega a 19 de novembro à PlayStation 5 e à Xbox Series X|S. Até haver uma posição oficial, a dimensão do problema continua por esclarecer.

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