City Tales – Medieval Era, e a criação de uma cidade mediaval

City Tales - Medieval Era é um jogo de estratégia que desafia os jogadores a criarem o seu próprio reino medieval de sonho. Venham saber mais...

Sou grane fã deste tipo de jogos e, penso que muitos de vós partilham este gosto e interesse em criar sociedades, cidades, impérios... através dos videojogos.

Os jogos "City Builders" e afins, geralmente correspondem a experiências que se revestem de forte componente de estratégia e gestão e que incentivam os jogadores a ponderar bem e de forma otimizada, sobre as duas decisões. Isto, pois cada decisão torna-se crucial quando uma sociedade se encontra a formar, ou uma cidade se encontra em processo de evolução.

Títulos como SimCity, Colonization, Age of Empires, Populous, Civilization,... são alguns dos jogos que ao longo dos anos me passaram "pelas mãos" e, certamente, pelas vossas também.

Com desenvolvimento a cargo dos Irregular Shapes, City Tales - Medieval Era convida os jogadores a idealizarem e criarem cidades medievais que tenham a capacidade para evoluir naturalmente. O jogo dará aos jogadores, uma total liberdade para planear, projetar e criar bairros e zonas dentro da cidade de forma a criar cidades medievais vibrantes, diversificadas, cheias de vida e com toques pessoais.

Além de construir as suas cidades e vilarejos medievais, de forma mais personalizada possível, os jogadores terão ainda como responsabilidade a de criar e gerir a economia complexa do local. Com mais de 50 tipos diferentes de recursos e mais de 60 tipos de edifícios distintos, projetados com tecnologia processual que permite criar novos e únicos edifícios em tempo real. Cada estrutura é construída e atualizada com base no ambiente e nas outras estruturas próximas.

Por sua vez, os construtores irão transformar os pequenos lugarejos em pequenas cidades medievais e daí em grandes metrópoles, evoluindo as suas criações e construindo também algumas Grandes Maravilhas, tais como catedrais ou outros edifícios de grande imponência.

Por outro lado, City Tales - Medieval Era também dá forte ênfase na criação duma narrativa própria, apresentando um elenco de personagens que trabalhando lado a lado com o jogador, não só o ajudam a construir a cidade perfeita, como também evoluem eles próprios. As decisões do jogador além de moldarem o desenrolar de cada história, também ajudam os seus companheiros a evoluir, adicionando uma nova camada de rejogabilidade e imersão ao jogo.

Existe uma demo disponível até ao próximo dia 3 de março.