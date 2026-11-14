CINDER CITY: O shooter de ficção científica que está a ser moldado pela comunidade

Num mercado cada vez mais competitivo, os estúdios têm de estar dispostos a ouvir os seus jogadores e a implementarem mudanças significativas em pouco tempo. É exatamente isso que está a acontecer com CINDER CITY, o novo shooter cinematográfico de ficção científica da BIGFIRE GAMES, publicado pela NC (anteriormente conhecida como NCSOFT).

Após um relativamente bem-sucedido teste Pre-Alpha em agosto, a equipa de desenvolvimento analisou quase 3.000 comentários e sugestões da comunidade, utilizando esse feedback como base para uma grande atualização que chegará ao próximo teste Closed Alpha, marcado para os dias 4 a 6 de dezembro de 2026.

Um mundo distópico onde a sobrevivência é tudo

Em CINDER CITY, os jogadores são lançados num futuro devastado, onde os lendários Cinderknights, a força militar que outrora protegia a humanidade, desapareceram. Sem heróis para salvar o mundo, resta aos sobreviventes recolher recursos, fabricar munições, reparar armas e cooperar para enfrentar as ameaças que dominam a cidade.

Ao contrário de muitos shooters tradicionais, o jogo combina combate intenso com elementos de sobrevivência e gestão de recursos. Cada bala conta, cada decisão pode fazer a diferença e a cooperação entre jogadores desempenha um papel fundamental.

Feedback que fez a diferença

Segundo GH Shin, gestor do projeto, a recepção ao primeiro teste foi surpreendente não apenas pela quantidade de participantes, mas sobretudo pela qualidade das sugestões recebidas. Os jogadores elogiaram particularmente os visuais, a atmosfera e o sistema de combate, mas também identificaram problemas relacionados com a escassez de recursos e a dificuldade inicial.

A equipa decidiu então atacar diretamente essas preocupações, introduzindo alterações substanciais para melhorar a experiência.

Mais munições e uma economia de recursos reequilibrada

Uma das críticas mais frequentes durante o teste anterior estava relacionada com a falta de munições. Para responder a esta questão, os criadores aumentaram em mais de 30% a taxa média de obtenção de munições.

Além disso:

Os inimigos deixam cair mais recursos.

A pólvora, ingrediente essencial para fabricar munições, surge com maior frequência.

Eliminar inimigos durante o carregamento permite recuperar as munições que transportavam.

Foram adicionadas missões de abastecimento que permitem aos jogadores recuperar equipamento mesmo após ficarem completamente sem recursos.

Estas mudanças deverão tornar a progressão mais fluida sem comprometer a vertente de sobrevivência que caracteriza o jogo.

Curva de aprendizagem mais … inteligente

Outro ponto bastante discutido pela comunidade foi a dificuldade das primeiras horas de jogo. Em resposta, a equipa introduziu novas missões de tutorial dedicadas a ensinar sistemas fundamentais como:

Fabricação de munições;

Reparação de armas;

Construção de equipamento;

Gestão de recursos.

De acordo com Jun-ha Lee, Designer Principal do projeto, o problema não estava apenas na dificuldade dos inimigos, mas também na forma como os sistemas eram explicados aos jogadores.

O resultado é uma introdução mais acessível, permitindo que os novos jogadores se adaptem gradualmente ao universo de CINDER CITY.

Mundo aberto substancialmente maior

A maior novidade deste Closed Alpha é provavelmente a expansão massiva do mapa.

Enquanto a versão anterior disponibilizava uma área de aproximadamente 1,2 km x 1,2 km, o novo teste expande a exploração para 2,4 km x 2,4 km, tornando o mundo cerca de quatro vezes maior.

As novas zonas incluem:

Yeoksam

Seonjeongneung

Nonhyeon

Com esta expansão chegam também:

Mais de três vezes o número de missões secundárias;

Novos eventos;

Maior variedade de exploração;

Um novo chefe de mundo chamado Rampage Mech.

Para os fãs de exploração, esta poderá ser a atualização mais impactante até ao momento.

Mais masmorras para jogar em equipa

Os jogadores que preferem desafios cooperativos terão também razões para regressar. À masmorra já conhecida, Seolleung Sewage Control Station, juntam-se agora duas novas atividades de grupo:

Yeoksam Grand Building

Nesta masmorra, os jogadores enfrentarão os perigosos Hydes, inimigos especializados em combate agressivo e coordenado.

Chamber Zero

Um ambiente mais sombrio e focado em criaturas mutantes, exigindo trabalho de equipa e boa gestão dos recursos disponíveis.

Outro detalhe muito pedido pela comunidade é a introdução de pontos de controlo, permitindo retomar uma exploração sem necessidade de reiniciar toda a masmorra.

A História continua no capítulo 3

A narrativa é uma das apostas centrais do projeto, e o novo teste permitirá continuar os acontecimentos após o final do Capítulo 2.

Os jogadores acompanharão novamente Seven, o protagonista da aventura, enquanto tenta descobrir a identidade do traidor infiltrado e prossegue a busca pela sua filha desaparecida, Joi.

Para quem aprecia jogos focados em narrativa, esta expansão promete aprofundar ainda mais os mistérios do universo de CINDER CITY.

Refinação na movimentação e no combate

O sistema de ação também recebeu melhorias importantes:

Nova funcionalidade de troca rápida de ombro da câmara;

Deslizamentos mais fluidos;

Melhor transição entre movimento e disparos;

Combate corpo a corpo mais claro e responsivo;

Inteligência artificial dos inimigos significativamente melhorada.

Os adversários passam agora a procurar jogadores escondidos, contornar obstáculos e tentar flanquear posições defensivas, criando confrontos mais dinâmicos e desafiantes.

Manter CINDER CITY debaixo de olho

Efetivamente, tudo indica que os apreciadores de shooters futuristas deverão contar com CINDER CITY e manter o jogo debaixo de olho.

A capacidade da BIGFIRE GAMES para recolher feedback, analisá-lo e implementar mudanças concretas em apenas alguns meses demonstra um compromisso sério com a comunidade. Entre um mundo aberto significativamente maior, novas masmorras cooperativas, melhorias no combate, progressão mais equilibrada e uma narrativa em expansão, CINDER CITY está rapidamente a posicionar-se como um dos shooters de ficção científica mais promissores atualmente em desenvolvimento.

Para os interessados, as inscrições para o Closed Alpha estão disponíveis através da plataforma FirstLook.gg, com o teste a decorrer entre 4 e 6 de dezembro de 2026 para jogadores da América do Norte, Europa e Ásia.