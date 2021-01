CD Projekt Red vai lançar o primeiro DLC gratuito do Cyberpunk 2077 em breve

No meio de toda a polémica, há que realçar o esforço que a CD Projekt Red tem feito para compensar os problemas apresentados pelo jogo Cyberpunk 2077. No seguimento dos problemas que foram surgindo, desde falhas no jogo a processos em tribunal, a empresa deve agora tentar recuperar a sua reputação.

Assim, agora a criadora revelou que irá lançar o primeiro DLC gratuito do jogo já no início deste ano de 2021.

Depois que os problemas começaram a ser descobertos e revelados, a CD Projekt Red viu o início das polémicas caírem para seu lado. Desta forma, a empresa informou que iriam ser lançadas várias atualizações para resolver os erros e bugs que o jogo apresentava.

Mas isso não impediu a Sony de remover o título da PlayStation Store, nem de ser avançado um processo contra a empresa, por investidores da mesma, que se queixam de terem sido enganados. A CD Projekt Red, no entanto, já respondeu que se irá defender desta ação em tribunal.

Contudo, a empresa deve agora arregaçar as mangas para limpar a sua reputação que, atualmente, está denegrida pelas constantes criticas negativas ao jogo.

Primeiro DLC gratuito para o Cyberpunk 2077 vai chegar em breve

A CD Projekt Red deixou uma comunicação, no seu site oficial, a indicar que o primeiro DLC gratuito para o jogo Cyberpunk 2077 irá chegar já no início do ano de 2021. A empresa escreve que “Uma DLC gratuita vai chegará à Night City no início de 2021. Fique ligado para receber mais informações“.

Para já não foram adiantadas muitas mais informações, mas este DLC deverá chegar nestes primeiros meses do novo ano.

Um DLC é um conteúdo para download ou no original “Downloadable Content”, ou seja, trata-se de extras ou add-ons para determinado jogo. Em muitos casos, estes conteúdos são pagos, mas talvez esta seja mais uma forma de a CD Projekt Red compensar as críticas feitas pelos jogadores e imprensa.

Desta forma, resta-nos então aguardar pela disponibilização deste DLC para saber o feedback obtido. E, quem sabe, nessa altura o jogo já esteja de volta à loja da Sony.