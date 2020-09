Capas de jogos exclusivos da PlayStation 5 reveladas antes do tempo

À medida que se aproxima a data de lançamento da PlayStation 5, várias novidades vão sendo reveladas. Desta vez foram divulgadas na Internet, pelas mãos da Amazon Austrália, várias capas de jogos exclusivos da PS5.

Algumas das capas ainda mostram um aspeto inacabado, mas este leak poderá indicar que a pré-venda destes títulos para a nova consola da Sony está para breve.

Amazon Austrália divulga capas de jogos exclusivos da PS5

Já se sabe que algo que cai na Internet, muito possivelmente ficará online ‘para sempre’. E foi isso mesmo que aconteceu com cinco capas de jogos exclusivos para a PlayStation 5 que a Amazon da Austrália inadvertidamente deixou escapar para o público.

Assim que a situação foi percebida, a Amazon da Austrália retirou as capas da sua página. Mas as imagens foram depois divulgadas pela conta do Twitter de Nibel (@Nibellion).

A divulgação aconteceu nesta quarta-feita, dia 9 de setembro e deixou a descoberto como será o design destes cinco títulos. As capas pertencem aos jogos exclusivos Sackboy: A Big Adventure, Destruction All Stars, Gran Turismo 7, Returnal e Demon’s Souls.

Das cinco capas reveladas, verifica-se que apenas duas delas aparecem como sendo a versão final das mesmas. Ou seja as capas de Sackboy: A Big Adventure e Returnal são já as definitivas e correspondem àquilo que vai chegar às mãos dos jogadores.

Já Gran Turismo 7, Destruction All Stars e Demon’s Souls surgem com a indicação de “Art Not Final”, o que significa que as capas não são ainda as finais. Também nenhuma das capas indica a classificação, ou seja os títulos ainda não foram submetidos à análise dos órgãos responsáveis.

Para além disso, esta revelação poderá indicar que a pré-venda e a publicidade por parte da Sony pode estar próxima de acontecer.

Apesar de ter retirado as imagens, a Amazon da Austrália manteve a seção da PlayStation 5, mas apenas com jogos de estúdio não ligados à Sony, como Ubisoft e 2K.

Espera-se que a PS5 possa chegar durante o mês de dezembro, mas para já a Sony não fez nenhuma revelação oficial. Por sua vez, a Microsoft já confirmou que a rival Xbox Series X chegará a 10 de novembro.