Calame é um novo RPG tático por turnos que combina estratégia clássica com mecânicas inovadoras de manipulação do cenário. O jogo coloca os jogadores no centro de uma rebelião contra um rei tirano, onde cada decisão poderá mudar o destino da guerra… e recebeu um novo trailer de jogabilidade.

A Nextale revelou novas imagens de Calame, o seu próximo RPG tático a solo, que promete desafiar os amantes de estratégia com combates exigentes e uma mecânica bastante particular: a capacidade de alterar o próprio campo de batalha durante os confrontos.

Com uma perspectiva isométrica e um sistema de combate por turnos, o jogo decorre no mundo de Westalia, um território dividido onde os jogadores terão de liderar uma rebelião contra o tirânico Rei da Luz. Pelo caminho, será necessário unir duas fações rivais, gerir conflitos internos e tomar decisões que irão influenciar o desenrolar da guerra.

Estratégia e manipulação do campo de batalha

Em Calame, o sucesso nos confrontos depende de vários fatores, nomeadamente do posicionamento das unidades, da orientação dos combatentes e da combinação das diferentes classes disponíveis. Será possível recrutar até 15 personagens jogáveis, cada uma com armas próprias, habilidades exclusivas, capacidades especiais Overdrive e diferentes possibilidades de evolução.

Uma das características mais ambiciosas de Calame é a mecânica Correction, que promete levar o combate tático a outro patamar. Recorrendo ao poder sobrenatural de Legend, os jogadores poderão alterar diretamente o terreno durante os confrontos, modificando o próprio campo de batalha a seu favor.

Mais do que escolher onde posicionar as unidades ou que habilidades utilizar, será possível transformar o ambiente numa verdadeira arma, criando novas oportunidades de ataque, alterando as condições dos confrontos e invertendo situações que pareciam impossíveis de vencer.

Esta capacidade de reescrever o cenário em tempo real acrescenta uma dimensão estratégica particularmente interessante, obrigando os jogadores a pensar não apenas nos movimentos dos seus heróis e inimigos, mas também na forma como o próprio terreno pode ser utilizado para alcançar a vitória.

A progressão também terá um papel importante, através da evolução das personagens, desbloqueio de habilidades e recolha de equipamento lendário. As afinidades, convicções e relações entre os diferentes membros do grupo terão igualmente influência nas sinergias de combate e nos acontecimentos que decorrem fora do campo de batalha.

Duas fações, uma aliança improvável

A narrativa de Calame coloca os jogadores perante duas fações com objetivos bastante distintos: a Kenmare Troop e os Panthers. Embora ambas estejam unidas na luta contra o Rei da Luz, as suas visões para o futuro de Westalia são incompatíveis.

Enquanto a Kenmare luta pela libertação do povo e aposta numa abordagem mais defensiva, privilegiando a resistência, a cura e a proteção, os Panthers pretendem recuperar o trono e favorecem um estilo de combate mais agressivo, com maior mobilidade e capacidade de provocar danos críticos.

Caberá aos jogadores liderar estas duas forças, gerir as suas divergências e decidir qual das visões acabará por prevalecer. As escolhas realizadas ao longo da aventura terão consequências permanentes nas características do exército, nas relações entre personagens e no desenvolvimento da história.

O próprio universo de Westalia apresenta uma particularidade interessante: as lendas não são apenas histórias, mas forças capazes de alterar a realidade. Quando a crença numa lenda atinge determinada dimensão, o seu poder pode transformar o campo de batalha ou consumir aqueles que o utilizam. Para derrotar o Rei da Luz, a rebelião terá de aprender a controlar esta força sem acabar por se transformar na mesma ameaça que procura destruir.

Calame encontra-se em desenvolvimento para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, com lançamento previsto para fevereiro de 2027. Os interessados poderão entretanto experimentar uma demonstração e conhecer melhor as suas mecânicas através do mais recente trailer de jogabilidade.