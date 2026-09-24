Bloodstained: The Scarlet Engagement regressa às origens da saga gótica

Bloodstained: The Scarlet Engagement convida os jogadores a viajarem até à Inglaterra do século XVI para descobrir as origens sombrias do universo da série. Com novos heróis, combate intenso e exploração ao estilo Metroidvania, o jogo promete expandir a fórmula que conquistou os fãs de Ritual of the Night.

Novo capítulo para o Universo Bloodstained

Os fãs de ação e exploração têm novos motivos para sorrir, pois a 505 Games e o estúdio ArtPlay revelaram um novo vídeo de jogabilidade para Bloodstained: The Scarlet Engagement, a próxima entrada na popular série de RPG de ação gótica criada por Koji Igarashi, uma das figuras mais influentes do género Metroidvania.

Previsto para chegar em 2027 ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, o jogo funcionará como uma prequela de Bloodstained: Ritual of the Night, levando os jogadores a descobrir acontecimentos fundamentais que ajudaram a moldar o universo da série.

Uma viagem ao passado de Bloodstained

Esta nova aventura transporta os jogadores até à Inglaterra do século XVI, uma terra envolta em trevas e assolada por forças demoníacas. No centro da narrativa encontra-se um misterioso castelo flutuante controlado por Elias, uma figura enigmática cuja influência espalha o terror por todo o reino.

Perante esta ameaça, surgem dois novos protagonistas: Leonard e Alex. Juntos, terão de enfrentar criaturas infernais, desvendar segredos obscuros e desafiar o poder que mantém a região sob o domínio do mal.

Exploração, combate e atmosfera gótica

O mais recente vídeo de jogabilidade oferece a visão mais detalhada até agora do que os jogadores poderão esperar. Novos cenários, inimigos inéditos e várias mecânicas de jogo foram apresentados, reforçando a fórmula de exploração, progressão e combate que tornou Bloodstained uma referência moderna entre os fãs de Metroidvania.

A aventura promete combates rápidos e estratégicos, exploração profunda de um vasto mundo interligado e inúmeras possibilidades de personalização através de sistemas de criação e evolução de equipamento. Tudo isto envolto na estética gótica característica da série.

Legado de Koji Igarashi

Desde o lançamento de Bloodstained: Ritual of the Night, a franquia conquistou uma legião de seguidores graças à sua combinação de exploração viciante, ação desafiante e uma atmosfera inspirada nos clássicos do género. Com The Scarlet Engagement, a ArtPlay pretende expandir ainda mais esta mitologia, aprofundando as origens do universo e introduzindo novas personagens e conflitos.

Se o material mostrado até agora servir de indicador, os fãs poderão esperar mais uma aventura rica em descobertas, segredos e batalhas memoráveis. Para quem aprecia mundos sombrios e exploração meticulosa, Bloodstained: The Scarlet Engagement já se posiciona como um dos lançamentos mais promissores de 2027.

O lançamento está previsto para 2027 no PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.