Blacksmith of the Sand Kingdom, um RPG dos tempos medievais

Os estúdios japoneses Kemco revelaram recentemente Blacksmith of the Sand Kingdom, um JRPG que se passa num ambiente medieval e coloca o jogador na pele de um Blacksmith (Ferreiro).

O jogo, que já foi lançado para dispositivos mobile, chegará agora às plataformas maiores.

Desenvolvido pelos estúdios nipónicos Kemco, Blacksmith of the Sand Kingdom é um RPG oriental que já foi lançado entretanto para dispositivos mobile.

Tal como podem ver pela sua página do Google Play, o jogo teve uma aceitação boa por quem jogou, abrindo dessa forma, portas para outras paragens.

E parece que essas outras paragens vão ser precisamente as consolas Xbox Series X e S, Xbox One e PCs com Windows 10.

Muspelheim, também chamado de “The Sand Kingdom”

A aventura de Blacksmith of the Sand Kingdom, decorre num mundo imaginário de Muspelheim, também chamado de “The Sand Kingdom” (em português, o Reino da Areia).

Trata-se de um reino maioritariamente composto por deserto que, por causa disso, sempre teve pouca agricultura. No entanto, o reino cresceu noutros aspetos e tornou-se numa nação militarista, caracterizada pelo seu forte exército. Dessa forma, cresceu em riqueza, influência e força.

Em Muspelheim, existe ainda um enorme mercado de mercenários, ou seja, guerreiros fortes e corajosos que servem quem pagar mais.

E é na capital de Muspelheim, Santburg, que vive Volker, um Ferreiro com aspirações para ser muito mais…

Por um lado, Volker quer seguir as pisadas do seu pai, também ele Ferreiro de profissão e quer tornar-se o Ferreiro do Castelo. No entanto, por outro lado, Volker tem um enorme desejo de se tornar num aventureiro e descobrir o Reino e além dele.

E é com este dilema pessoal que o jogador pega em Volker e começa a sua aventura, num reino em guerra e onde vai encontrar vários personagens que poderá contratar para o seu grupo, enquanto explora o Reino de Muspelheim.

No entanto, Volker é um ferreiro e à medida que vai explorando o reino e completando quests e eventos que vão surgindo, vai também podendo recolher recursos valiosos para o seu ofício. Com esses recursos, Volker vai poder criar e melhorar os seus equipamentos e armas.

Alguns desses recursos serão apenas obtidos através de derrotar monstros, pelo que o combate será importante em Blacksmith of the Sand Kingdom.

O combate por turnos, terá muitas variantes em jogo. Cada personagem tem a sua Classe própria que lhe confere armas e habilidades únicas. Essas habilidades podem ser passivas ou ativas e o combate é uma sucessão de jogadas estratégicas, sendo a componente tática bastante importante para o desfecho dos combates. O jogador poderá inclusive treinar a sua party para o uso de determinadas formações, com, por exemplo, os Knights (Cavaleiros) à frente e os Wizards(magos) mais atrás.

Existe ainda um conceito de Faiths (Fé) que consoante a benção dos nossos personagens, lhes permite alterar os seus stats e dar-lhes mais-valias temporárias em combate.

Blacksmith of the Sand Kingdom será lançado para Xbox Series X e S, Xbox One e PC com Windows 10.