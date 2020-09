Black Legend, uma aventura pelo mistério da Alquimia

Com o desenvolvimento às mãos dos estúdios belgas Warcave, Black Legend é um RPG tático por turnos que leva o jogador a penetrar cada vez mais fundo na cidade amaldiçoada de Grant.

Venham conhecer um pouco mais de Black Legend.

A história de Black Legend passa-se na cidade fictícia de Grant, em pleno século XVII. Uma cidade inspirada nas metrópoles norte-europeias do século XVII.

Trata-se de uma cidade repleta de segredos, enigmas e perigos. Sob o manto de nevoeiro que a envolve esconde-se uma misteriosa realidade. Um quotidiano controlado por um estranho culto, controlado por um estranho Alquimista de nome Mephisto.

Com o apoio de uma equipa de mercenários, cada qual com a sua própria especialização, o jogador vai enveredar pelo nevoeiro da cidade de Grant e descobrir muitos dos seus mistérios. Existem 15 classes distintas de mercenários à noss disposição.

Na sua missão de descobrir o que se passa na cidade de Grant, o jogador irá descobrir e dominar a Arte da Alquimia, uma arte real neste universo de fantasia inspirado no folclore belga e holandês.

Durante o processo de exploração, o jogador será livre para investigar cada canto da cidade. Mas atenção… isso pode levar a confrontos com os membros do culto.

E quando isso acontece, os combates apresentam uma dinâmica por turnos, nos quais o jogador terá de movimentar as suas peças, ou promover os seus ataques que tanto podem ser físicos, como com feitiços alquímicos. São variadas as referências à alquimia em Black Legend, mas fica uma certa curiosidade em como se poderá usar a Alquimia em combate.

Um culto controlado pelo Alquimista Mephisto controla a cidade de Grant

À medida que explora a cidade de Grant, o jogador vai encontrando variados sobreviventes e, conhecendo as suas próprias histórias. São histórias que dão contexto ao jogo e que permitem ao jogador ir conhecendo a história de Grant, dos seus habitantes e da influência da seita de Mephisto.

Ainda durante a exploração da cidade o jogador vai encontrar armas, equipamentos e outros items que poderá usar para equipar os seus mercenários e mudar o decurso de um combate.

Cada arma disponibiliza uma habilidade de combate especifica que poderá manter-se ativa, mesmo quando o jogador muda de classe.

Black Legend será lançado no próximo ano para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch.