BeamNG.drive chega à Playstation 5 para transformar cada curva num teste à física

Preparem-se para conduzir, destruir, experimentar e voltar a conduzir. BeamNG.drive chega à PlayStation 5 em breve, trazendo consigo um dos sistemas de física mais impressionantes dos videojogos.

Durante anos, BeamNG.drive construiu uma reputação muito particular no PC. Não é apenas um simulador de condução, nem pretende competir simplesmente pela melhor representação visual dos automóveis. A verdadeira estrela está debaixo do capôt: um sistema de física capaz de simular, em tempo real, praticamente todos os componentes de um veículo.

Agora, essa experiência prepara-se para chegar à PlayStation 5. O lançamento está marcado para 19 de outubro de 2026, em Early Access, seguindo a mesma filosofia de desenvolvimento contínuo que caracteriza a versão PC.

Quando a física é a verdadeira protagonista

O grande argumento de BeamNG.drive está no seu sistema de física soft-body. Em vez de tratar o automóvel como um simples objeto que bate e perde alguns pontos de vida, o jogo simula a estrutura do veículo através de uma complexa rede de nós e elementos físicos.

O resultado é impressionante. Uma colisão não é apenas uma animação pré-definida: a carroçaria dobra, as peças deformam-se e os danos podem alterar o comportamento do veículo. É precisamente esta capacidade de transformar cada acidente numa situação diferente que tornou BeamNG.drive tão popular entre os fãs de simulação.

E aqui reside uma das suas maiores virtudes: não existe uma forma “certa” de jogar. Podemos conduzir com cuidado, procurar o melhor tempo numa pista, experimentar configurações mecânicas ou simplesmente descobrir o que acontece quando lançamos um carro contra um obstáculo a toda a velocidade.

Um enorme laboratório sobre quatro rodas

A liberdade é outro dos pilares da experiência. BeamNG.drive disponibiliza dezenas de veículos personalizáveis, desde pequenos automóveis a enormes camiões, permitindo alterar componentes como motores, suspensão, rodas e sistemas de transmissão.

Mas o automóvel é apenas metade da equação. Do outro lado estão ambientes abertos concebidos para serem explorados e, sobretudo, experimentados. Atualmente, o jogo apresenta 12 grandes ambientes, com estradas, cidades, desertos, florestas e outros cenários capazes de proporcionar experiências de condução muito diferentes.

No modo Free Roam, essa liberdade torna-se praticamente ilimitada. O jogador pode escolher o veículo, o local e as condições da experiência, manipulando inclusivamente determinados elementos do ambiente. É menos um jogo tradicional e mais um gigantesco laboratório onde a pergunta “e se eu fizer isto?” quase sempre merece uma tentativa.

Há muito mais do que acidentes

Apesar de os acidentes espetaculares serem uma das imagens de marca de BeamNG.drive, existe bastante mais para descobrir. O Career Mode oferece uma experiência mais estruturada, permitindo começar com poucos recursos e progredir através de diferentes atividades e veículos.

Os cenários também colocam o sistema de física ao serviço de objetivos concretos. Entregas, perseguições policiais, provas contra o relógio e desafios de condução fazem com que dominar o comportamento dos automóveis seja tão importante como simplesmente acelerar.

É uma abordagem interessante porque transforma a física num verdadeiro elemento de gameplay. Uma curva mal feita, uma travagem demasiado agressiva ou uma colisão podem ter consequências muito mais interessantes do que simplesmente perder alguns segundos.

A Playstation 5 à prova

A chegada à Playstation 5 representa um momento particularmente importante para BeamNG.drive. Levar um simulador tão complexo para uma consola exigiu uma extensa adaptação ao nível do desempenho, dos controlos e da interface. A própria BeamNG descreveu a transição para consola como um dos desafios mais complexos que a equipa enfrentou.

A versão Playstation 5 terá ainda suporte para FSR 3, enquanto os jogadores com uma Playstation 5 Pro poderão tirar partido do PSSR. A chegada acontece praticamente em simultâneo com a versão 0.40 para PC, mantendo a filosofia de desenvolvimento contínuo através de atualizações gratuitas.

E há um detalhe particularmente interessante para quem pretende jogar acompanhado: a versão anunciada inclui split-screen local.

Uma ausência que será sentida

Nem tudo chega à consola. A BeamNG confirmou que os mods e o suporte para VR não estarão disponíveis no lançamento. A equipa pretende aproximar as funcionalidades entre plataformas sempre que possível, mas ainda não existe uma previsão concreta para a chegada dos mods à Playstation 5. As ferramentas de criação de mods, como o World Editor, também não estão atualmente previstas para a consola.

É uma limitação importante, sobretudo porque a comunidade de BeamNG.drive desempenha um papel enorme na longevidade da versão PC. Ainda assim, a experiência base parece ter argumentos mais do que suficientes para justificar esta estreia.

Mais do que um simulador

BeamNG.drive chega à PlayStation 5 com uma proposta difícil de encaixar numa única categoria. É simulador, sandbox, laboratório de física e, por vezes, uma autêntica caixa de brinquedos para adultos.

O mais interessante é que não nos diz simplesmente como conduzir. Dá-nos as ferramentas para descobrir o que acontece quando conduzimos.

E quando cada curva, cada salto e cada colisão podem produzir um resultado diferente, até uma simples viagem pela estrada pode transformar-se numa experiência completamente imprevisível.

A partir de 19 de outubro, os jogadores de Playstation 5 vão finalmente poder descobrir porquê.