Battlefield 6 leva a guerra até Las Vegas na Temporada 5

A nova temporada de Battlefield 6 promete levar o caos da guerra até ao coração de Sin City, com três novos mapas, novas armas, alterações ao combate e uma experiência Battle Royale mais rápida em REDSEC.

O campo de batalha muda-se para… Las Vegas

A guerra está prestes a ganhar um novo cenário em Battlefield 6. Os Battlefield Studios revelaram um novo trailer de jogabilidade da Temporada 5, mostrando pela primeira vez o combate que vai marcar aquela que é apresentada como a maior temporada do jogo até agora.

Com início marcado para 13 de outubro, a nova temporada leva os jogadores até Las Vegas, introduzindo três novos mapas ao longo da temporada, dois dos quais estarão disponíveis logo no lançamento. O novo cenário promete combinar combates de infantaria em espaços apertados com confrontos de larga escala envolvendo veículos e forças aéreas.

O trailer deixa precisamente essa sensação: Las Vegas transforma-se num enorme campo de batalha onde os tradicionais combates de Battlefield ganham uma nova dimensão, entre ambientes urbanos, zonas abertas e posições que obrigam os esquadrões a adaptar constantemente a sua estratégia.

Mais armas e combate renovado

A Temporada 5 não se limita a acrescentar novos locais. Os Battlefield Studios estão também a introduzir várias alterações ao combate, procurando melhorar o equilíbrio entre infantaria e veículos.

Os veículos vão receber ajustes na regeneração de saúde, danos direcionais e pontos fracos, tornando o posicionamento e os ataques pelos flancos ainda mais importantes. Também haverá alterações aos sistemas antiaéreos e a várias armas e equipamentos destinados a combater veículos.

Na prática, estas mudanças pretendem tornar cada confronto mais estratégico. Um veículo bem posicionado continuará a ser uma ameaça séria, mas os jogadores de infantaria terão mais ferramentas para explorar as suas vulnerabilidades.

REDSEC acelera o ritmo

Também Battlefield REDSEC recebe uma das novidades mais interessantes da temporada: Rapid Royale.

A nova variante de Battle Royale foi concebida para proporcionar partidas mais rápidas e concentradas, reduzindo o tempo entre confrontos e colocando os jogadores no centro da ação mais rapidamente. Depois de ter sido testado através do Battlefield Labs, o modo chega agora ao jogo com variantes para Solo e Trios.

Esta mudança poderá alterar significativamente o ritmo de REDSEC. Em vez de partidas onde os primeiros minutos podem ser dominados pela procura de equipamento e posicionamento, Rapid Royale aposta numa experiência mais agressiva, com confrontos mais frequentes e menos tempo para respirar.

A chegada do novo modo implica também alterações às rotações de playlists. A EA pretende concentrar os jogadores em menos filas para garantir partidas mais preenchidas e tempos de espera mais reduzidos, com o modo Duos a ter previsto um regresso mais tarde durante a Temporada 5.

Uma temporada que prepara o segundo ano

A Temporada 5 representa ainda um momento importante para Battlefield 6: é o início do segundo ano de conteúdos para o jogo. Além dos novos mapas, armas e modos, estão previstas mais novidades para o Portal, enquanto o tão aguardado navegador de servidores deverá chegar numa fase posterior da temporada.

Com tudo isto, os próximos meses poderão ser particularmente importantes para a evolução de Battlefield 6. Depois de quatro temporadas de conteúdos, a equipa parece determinada a continuar a ajustar a experiência com base no feedback da comunidade.

E, pelo que o novo trailer deixa ver, a próxima batalha promete ser uma das mais explosivas até agora.

A Temporada 5 de Battlefield 6 e REDSEC chega a 13 de outubro. Desta vez, o campo de batalha é Las Vegas — e Sin City está prestes a ficar ainda mais caótica.