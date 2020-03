Com a garantia de qualidade da Bandai Namco, o título de luta My Hero One’s Justice 2 encontra-se a poucas semanas de chegar.

Recentemente, a marca nipónica revelou os vilões que marcarão presença no jogo, num trailer dedicado.

Em desenvolvimento pelos estúdios Byking, a sequela do bem-sucedido My Hero One’s Justice encontra-se então a pouco menos de 1 mês do seu lançamento. E claro, as expectativas são grandes!

O jogo foi anunciado no final do ano passado e algumas imagens têm sido reveladas pela Namco. Nomeadamente, temos o trailer da história (ver abaixo), mas por agora é a vez dos maus da fita terem assim o seu merecido destaque.

O trailer agora revelado mostra alguns momentos de luta e ataques dos novos vilões que o jogo apresenta. Aí se inclui Kai Chisaki, Tomura Shigaraki, e Mr. Compress e Twice ambos da Liga dos Vilões.

Trata-se assim do segundo jogo baseado na conhecida série anime e é na sua essência, um frenético jogo de luta em 3D. A história engloba a atual temporada e, tal como no anterior, os combates irão decorrer em arenas gigantescas onde os jogadores terão de saber usar com mestria as habilidades únicas de cada personagem, que incluem combos poderosas e visualmente brutais.

Quem fizer a pré-encomenda do jogo irá desbloquear exclusivamente o personagem Nomu, assim como terá direito também a acesso antecipado a dois outros lutadores: Izuku Midoriya Full Cowling 100% e Kai Chisaki Ver2.

My Hero One’s Justice 2 encontra-se previsto para ser lançado no próximo dia 13 de março para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam).

My Hero One’s Justice 2