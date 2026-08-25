Autobahn Police Simulator 4 leva a polícia alemã para uma nova dimensão

A série Autobahn Police Simulator prepara-se para regressar com a sua maior evolução em mais de uma década, com Autobahn Police Simulator 4. Venham saber mais novidades do jogo.

A Aerosoft e a Z-Software anunciaram oficialmente Autobahn Police Simulator 4, um novo simulador policial que promete um mundo aberto totalmente explorável, perseguições a alta velocidade e uma representação mais ambiciosa do quotidiano da polícia nas famosas autoestradas alemãs.

Com lançamento previsto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S durante 2026, o novo capítulo abandona a ideia de simples patrulhas em troços de autoestrada e aposta numa carreira policial muito mais completa, onde cada chamada via rádio pode transformar uma rotina aparentemente banal numa operação de emergência.

Um mundo aberto para patrulhar sem restrições

A principal novidade de Autobahn Police Simulator 4 é o seu mapa totalmente aberto à exploração. O mapa, reúne as icónicas Autobahn sem limites de velocidade, estradas rurais sinuosas, pequenas localidades, zonas industriais, áreas residenciais e paisagens naturais rodeadas por florestas e montanhas.

Ao volante de uma nova geração de veículos policiais, os jogadores terão liberdade para responder às ocorrências da forma que considerarem mais adequada. Uma simples operação STOP poderá revelar documentos falsificados ou veículos roubados, enquanto um acidente de viação poderá rapidamente escalar para uma situação que exige controlo do trânsito, assistência às vítimas e coordenação de recursos policiais.

Segundo os estúdios, todas as intervenções contribuem para a reputação do agente, permitindo subir na hierarquia e desbloquear novos equipamentos, viaturas e até diferentes esquadras espalhadas pelo mapa.

Autobahn Police Simulator 4 é muito mais do que perseguições

Embora as perseguições continuem a ser uma das imagens de marca da série, o novo jogo pretende dar igual importância aos procedimentos policiais. Será possível realizar inspeções detalhadas a documentos e veículos, garantir a segurança em cenários de acidente, prestar auxílio a automobilistas e participar em operações especiais que surgem para além das missões principais transmitidas pela central.

As viaturas descaracterizadas também fazem a sua estreia como uma ferramenta de patrulhamento mais discreta, permitindo observar condutores suspeitos sem levantar imediatamente suspeitas. Esta variedade de abordagens procura aproximar a experiência do trabalho real desenvolvido pela polícia de trânsito alemã.

Uma década de evolução da série

Lançada originalmente em 2015, a série Autobahn Police Simulator começou por oferecer cerca de 40 quilómetros de autoestrada alemã, onde os jogadores investigavam acidentes, fiscalizavam camiões e perseguiam infratores que recusavam parar.

A sequela expandiu significativamente esse conceito ao introduzir uma esquadra viva, colegas com rotinas próprias, progressão de carreira e uma campanha narrativa composta por mais de vinte missões interligadas. Mais tarde, Autobahn Police Simulator 3 acrescentou um enredo mais pessoal, patrulhas de mota, radares táticos e até investigações ao lado do cão policial Dexter.

O quarto capítulo procura agora reunir todas essas ideias num único jogo, apostando num mundo mais vasto, múltiplas esquadras e um sistema de respostas via rádio que coloca o jogador no centro da ação, sem recorrer a uma estrutura excessivamente linear.

Lançamento em 2026

Autobahn Police Simulator 4 encontra-se em desenvolvimento para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, estando prevista a sua chegada em formato digital e também em edição física durante 2026.

Para já, a Aerosoft ainda não revelou a data de lançamento, o preço nem os requisitos da versão para PC, mas o primeiro trailer deixa claro que esta será a aposta mais ambiciosa de sempre da série, oferecendo uma carreira policial mais livre, variada e repleta de situações imprevisíveis nas estradas da Alemanha.