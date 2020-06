Animal Crossing: New Horizons recebe novidades de Verão

É um dos jogos do momento da Nintendo Switch e dos que mais sucesso teve desde que foi lançado em março deste ano: Animal Crossing: New Horizons.

Agora, e mesmo a tempo do verão, surgem novidades bem… refrescantes.

Com o verão, temperaturas altas e férias a chegar, o tempo para jogar Animal Crossing: New Horizons parece que vai ser maior e a celebrar precisamente o regresso das férias e do tempo de praia, o jogo vai receber algumas novidades bem refrescantes.

Isto vai acontecer com a chegada de uma série de atualizações gratuitas ao jogo que implementará novas opções, novas personagens e uma variedade de objetos. Estas são algumas das novas experiências que estarão disponíveis na ilha dos jogadores ao longo do verão e mais além.

É verdade! A partir de agora, já é possível, por exemplo, nadar em Animal Crossing. Com o tempo quente a aproximar-se, nada como um mergulho “virtual” nas águas de New Horizons.

Mas, vamos o ver o que caminho e chega no próximo dia 3 de julho:

Nadar e mergulhar

Com um fato de mergulho os jogadores poderão mergulhar e descobrir inúmeras criaturas marinhas da ilha. Ao nadarem nas calientes águas na costa da sua ilha, os jogadores poderão mergulhar para descobrirem e capturarem criaturas marinhas que habitam no ecossistema da sua ilha. Valerá a pena ficar atento a futuras peças de exposição para o museu e conhecer curiosidades ao doar as descobertas ao Blathers.

Novos projetos do Pascal – Ao nadarem, os jogadores poderão deparar-se com uma personagem nova! O visitante Pascal parece adorar vieiras e se os jogadores descobrirem uma durante os seus mergulhos, ele perguntar-lhes-á se pode ficar com ela. Para demonstrar a sua gratidão, partilhará com eles alguns dos seus projetos de bricolage alusivos a sereias.

Gulliver? – Após a instalação da atualização gratuita, uma personagem com um aspeto familiar, mas vestida de forma diferente com um tema náutico, aparecerá ocasionalmente na ilha dos jogadores. Se estes lhe derem uma mãozinha, ele enviará uma recompensa especial para demonstrar a sua gratidão.

Novidades interessantes, portanto para o jogo que transporta todos os seus jogadores para uma ilha paradisíaca só a sua. Realmente, o conceito de Animal Crossing: New Horizons é extremamente interessante e, a ilha do jogador é o seu ponto de refúgio onde poderá inventar toda uma quantidade de atividades e divertimentos.

Caçar insetos, mergulhar nas águas do mar, construir e decorar habitações,… a ilha é o jogador e o jogador tem liberdade total para fazer dela o que quiser. E em tempo real, pois o ciclo dia-noite do jogo coincide com o da realidade.

Esta atualização chega no próximo dia 3 de julho.

Animal Crossing: New Horizons