Among Us acusa o jogo Fortnite de roubar o seu modo ‘Impostor’

O jogo Among Us foi criado em junho de 2018 para os sistemas Android e iOS, tendo chegado em agosto desse ano ao Windows. Foi desenvolvido pela empresa norte-americana InnerSloth e rapidamente se tornou num jogo de sucesso para as diferentes faixas etárias.

No entanto, recentemente o Fortnite ganhou um modo 'Impostor', semelhante ao oferecido pelo Among Us. Por isso mesmo, agora o jogo acusa o título da Epic Games de plágio.

Among Us é um jogo que se passa num num cenário com tema espacial e cada jogador pode ter uma de duas funções. A grande maioria desempenha o papel de tripulante e uma fatia mais pequena tem como função ser um impostor. O objetivo dos tripulantes é identificar os impostores do jogo ou também completar as tarefas propostas pelo mapa. Já os impostores devem matar os tripulantes sem serem identificados por estes.

No entanto, recentemente o jogo Fortnite também incluiu um novo modo designado 'Imposters', com várias semelhanças ao do Among Us.

Fortnite copia Among us?

Por causa desta novidade, os programadores da criadora Innersloth acusam agora o Fortnite de plagiar a jogabilidade do jogo Among Us.

Com a novo modo 'Impostor', o jogo da Epic Games ganhou um formato onde alguns impostores têm que matar os restantes elementos da tripulação de um navio como forma de ganhar o jogo.

Este modo acontece num cenário com várias salas designado The Bridge jogado por um máximo de 10 jogadores. Destes, 8 têm exercer determinadas funções, enquanto que os restantes 2 são impostores cuja missão é sabotar o cenário e eliminar os outros jogadores. Para além disso, os impostores podem ainda teletransportar outros jogadores para apagar as provas dos crimes.

Gary Porter, programador do jogo Among Us, partilhou na sua conta do Twitter as semelhanças entre o mapa Fortnite Imposters e Skeld do seu jogo.

O programador refere sarcasticamente que "tudo bem... trocaram a eletricidade e a sala médica e ligaram a segurança ao café. Eu nem estive no desenvolvimento do Skeld e ainda estou um pouco ofendido". Para além disso adianta que o problema não é a semelhança dos conceitos em si, mas sim o modo como a Epic Games faz isso.