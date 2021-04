Amanhã chega a primeira grande atualização da PlayStation 5

Foi revelado pela Sony que amanhã vai chegar uma grande atualização às Playstation 5, e que traz consigo algumas novidades bastante interessantes.

Venham então conhecer o que esta primeira grande atualização da Playstation 5 traz.

Foi hoje comunicado pela Sony Playstation que amanhã será o dia em que a consola vai receber uma grande atualização e que vai trazer algumas novidades que interessam bastante a todos os jogadores.

Armazenamento USB

Depois da maior parte dos jogadores ter constatado que a real capacidade de armazenamento da consola (para jogos e afins) não era exatamente o que estariam à espera, devido a uma larga quantidade de espaço ocupado pelo sistema operativo e funcionalidades, chega agora uma novidade bastante importante.

Com efeito, nesta primeira grande atualização de software, estará incluída a possibilidade de transferir/ armazenar dados de um jogo para um dispositivo USB compatível.

Então o que quer isto dizer? Bem, quer dizer que a partir de amanhã, os jogadores poderão guardar jogos Playstation 5 e jogos Playstation 4 no seu disco externo.

No entanto, há aqui algumas diferenças. Enquanto que se poderá jogar títulos PS4 diretamente a partir do armazenamento expandido por USB, os jogos PS5 terão de ser copiados dessa unidade USB para o armazenamento SSD interno da consola PS5.

Entretanto, se o jogador estiver a utilizar o disco externo USB que usa na sua Playstation 4, não terá problemas e basta ligá-la à Playstation 5. Passará a ter acesso imediato a todos os jogos PS4 guardados no disco.

Requisitos do armazenamento expandido por USB em consolas Playstation 5

USB SuperSpeed de 5 Gbps ou superior. Capacidade mínima de 250 GB, capacidade máxima de 8 TB. Não se garante que todos os dispositivos funcionem com a consola PS5. Não é possível ligar a unidade através de um hub USB. Não é possível ligar duas ou mais unidades USB de armazenamento expandido em simultâneo. Podem-se ligar várias unidades USB à consola, mas só se pode utilizar uma de cada vez.



Podem ver mais aqui.

Share Play entre a Playstation 5 e a Playstation 4

Outro grande aspeto desta nova atualização corresponde à chegada do Share Play.

O Share Play entre as gerações de consolas Playstation, permitirá a jogadores da Playstation 5 e da Playstation 4 desfrutarem de um jogo enquanto conversam nos seus grupos. Por outras palavras, significa que os jogadores da PlayStation 5 poderão permitir aos jogadores da PlayStation 4 verem o seu ecrã de jogo e até experimentarem jogos para a Playstation 5 através do Share Play e vice-versa.

E ainda…

Entre as novidades, esta atualização também irá trazer melhorias no menu Game Base de forma a oferecer aos jogadores um acesso mais rápido a conteúdos e a funcionalidades mais importantes.

A partir de amanhã os jogadores poderão ainda desativar os chats de grupo ou ajustar o volume dos jogadores e desfrutar de novas opções de personalização da biblioteca de jogos ou do zoom do ecrã. Esta primeira grande atualização da PlayStation 5 incluirá ainda novos ajustes de troféus e do ecrã de estatísticas.

Agora… resta esperar por amanhã…