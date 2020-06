No final do ano passado falámos deste RPG (Alaloth – Champions of The Four Kingdoms) e do potencial que o jogo tinha.

Agora, estando nós mais próximos do seu lançamento, o jogo recebeu um novo trailer dando algumas dicas sobre como será este Actio-RPG da All’In Games.

Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, tal como vimos aqui, encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios da All In! Games, e trata-se de um RPG de fantasia bastante promissor.

O jogo tem uma aparência muito ao estilo de Neverwinter Nights, por exemplo, e segundo a All’In Games é o “primeiro jogo do Soulslike (género associado a Dark Souls) com perspetiva isométrica“.

A História

A história do jogo transporta o jogador até a um reino imaginário dividido em 4 Reinos: Republica de Larastir, Reino de Edherest, Baga e Karak-Hohn. Trata-se de um continente onde Elfos, Humanos, Orcs e Anões viviam em paz e harmonia durante séculos.

Conta a história que muitos séculos atrás Elfos, Humanos, Orcs e Anões uniram forças para derrotar um Mal Antigo e trazer paz e prosperidade à terra. Foi a Battle of Eternal Night (Batalha da Noite Eterna) e durante muitos anos a vida decorreu pacatamente e em paz.

No entanto, surge Alaloth, trazendo caos e destruição à terra e cabe ao jogador impedir a desgraça.

O enredo que dá conteúdo ao jogo contou com o apoio de Chris Avellone, veterano nestas lides (Icewind Dale, Baldur’s Gate III: The Black Hound ou Fallout: New Vegas entre outros).

Entretanto, a All’In Games também disponibilizou um vídeo mostrando a jogabilidade de Alaloth – Champions of The Four Kingdoms. Neste vídeo de cerca de 11 minutos (ver abaixo) é revelado o processo de arranque de jogo, desde a criação do nosso personagem, escolha de raça, seleção de Alinhamento e outras personalizações.

É também mostrada forma como se processam as trocas comerciais, a aceitação de missões para completar, assim como a forma como a aquisição de pontos de experiência, fama e reputação são importantes para a evolução do nosso personagem.

O jogo encontra-se já com muito bom aspeto o que aumenta ainda mais as expectativas no seu redor.

Com data concreta de lançamento ainda desconhecida, sabe-se que o jogo está planeado para PC e Xbox One ainda este ano.