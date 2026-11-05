AGNI: Village of Calamity revela novo trailer e promete terror inspirado no folclore indonésio

O terror está prestes a ganhar uma nova dimensão com AGNI: Village of Calamity, um jogo de survival horror desenvolvido pelo estúdio indonésio Separuh Interactive. E recebeu recentemente um novo trailer de jogabilidade.

Com uma atmosfera sombria, violência intensa e elementos inspirados no folclore da Indonésia, esta aventura promete colocar os jogadores perante uma experiência de terror psicológico bastante perturbadora.

Uma investigação que rapidamente se transforma num pesadelo

Em AGNI: Village of Calamity, os jogadores assumem o papel de Agni, uma investigadora de uma agência secreta que decide desobedecer às ordens para procurar o seu parceiro desaparecido. A investigação leva-a até Desa Purba, uma aldeia remota e proibida, onde os rituais, os segredos e acontecimentos inexplicáveis escondem uma realidade aterradora.

À medida que avança pela aldeia, Agni mergulha num cenário cada vez mais violento, enquanto a culpa, a obsessão e o trauma começam a afetar a sua própria perceção da realidade.

A experiência combina exploração, investigação e resolução de puzzles ambientais com combates intensos e uma gestão cuidadosa de recursos. As munições são limitadas e os inimigos representam uma ameaça constante, obrigando os jogadores a ponderar cuidadosamente cada confronto.

O jogo aposta ainda numa perspetiva cinematográfica e em ambientes que parecem transformar-se à medida que a protagonista perde o controlo sobre a própria mente. A inspiração no cinema de terror indonésio e em clássicos como Resident Evil e Silent Hill é evidente, mas a identidade cultural e os elementos sobrenaturais da Indonésia prometem conferir-lhe uma personalidade própria.

Novo trailer chega acompanhado de música original

A nova apresentação de AGNI: Village of Calamity trouxe também uma novidade para os apreciadores de música. O trailer utiliza «Blood and Bones», um tema original criado por Black Razor Records, a editora musical responsável pela banda sonora do jogo.

Composição e interpretação de A. Crow, a música mistura sonoridades de dark country e rock, recorrendo a uma atmosfera sombria, guitarras intensas e uma narrativa musical que acompanha a identidade visual do jogo.

O tema já se encontra disponível nas principais plataformas de streaming, permitindo aos jogadores conhecerem mais um pouco do universo de AGNI antes do lançamento.

Lançamento previsto para 2027

Desenvolvido pela Separuh Interactive e publicado pela Wired Productions, AGNI: Village of Calamity tem lançamento previsto para 2027, no PC, através da Steam e Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Os visitantes da gamescom asia x Thailand Game Show tiveram ainda oportunidade de experimentar o jogo no espaço de exposição do evento, proporcionando um primeiro contacto com esta proposta de terror.

Para já, os jogadores interessados já podem adicionar AGNI: Village of Calamity à sua lista de desejos no Steam e acompanhar as novidades sobre uma aventura que promete explorar os limites entre o medo, a culpa e a realidade.