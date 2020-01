Age of Empires IV chega para governar em 2020

Mais de 10 anos após o lançamento de Age of Empires III, eis que 2020 se antevê como o ano de Age of Empires IV, naquele que marca o regresso de uma das mais valiosas séries de jogos de estratégia (RTS) de sempre.

Apesar de ainda se encontrar longe, já se vai sabendo alguma coisa sobre o jogo em desenvolvimento pela Microsoft e Relic Entertainment.

Será presumivelmente durante o ano de 2020 que Age of Empires IV chegará ao mercado. Um momento bastante desejado pelos apaixonados fãs da série que poderão jogar o titulo em PC… e talvez em consolas Xbox One. Será?

O desenvolvimento de Age of Empires IV encontra-se a cargo da Relic Entertainment, que apresenta experiência comprovada em títulos do género (Company of Heroes ou Warhammer: Dawn of War) e que certamente funcionará como uma espécie de carimbo de qualidade assegurada.

Age of Empires IV, chega após 10 anos de Age of Empires III e no decorrer do ano passado, a série recebeu outras boas novas. Por exemplo, foi lançada a versão Age of Empires II: Definitive Edition que corresponde ao reavivar da paixão por esse jogo tão viciante e apaixonante, agora em HD. Aliás, Age of Empires IV encontra-se a ser desenvolvido para se apresentar em 4K nativos e em HDR. No entanto, isso seria algo que, nos tempos que correr, já seria de esperar.

O jogo, tal como os anteriores títulos da série, coloca os jogadores na pele de uma das civilizações disponíveis e dessa forma evolui-la até conseguir torná-la numa potência dominadora. A Época Medieval continuará a ter o grande foco em Age of Empires IV, segundo os responsáveis da Relic, tendo sido mesmo um pouco alargado, começando antes do inicio de Age of Empires II, por exemplo, e culminando na Era da Renascença.

Age of Empires IV corresponde ao regresso de um dos melhores jogos de estratégia de sempre!

Pelo pouco que os trailers já conhecidos do jogo mostram, é possivel verificar isso mesmo, ou seja que época medieval será o palco temporal do jogo, subsistindo ainda dúvidas no ar sobre quais as “civilizações” que possam estar disponíveis.

Por exemplo, no trailer de apresentação podem-se ver soldados Ingleses, Mongóis, Romanos, Índios Americanos, Maias e até soldados orientais em pleno palco de batalha. Sejam quais forem, as diferentes civilizações (sejam elas já existentes em AoE II ou sejam novas) terão as suas próprias jogabilidades, pontos fortes e fracos assim como obrigarão os jogadores a adoptarem abordagens diferentes no decorrer do jogo.

Um outro pormenor que se pode antecipar (ainda sem confirmação) será a possibilidade de se fazer Zoom In e Zoom Out no terreno, podendo dessa forma ver com maior detalhe, quer os povoados e seus habitantes, quer o terreno ou as unidades militares em acção.

De regresso estão os 4 recursos disponíveis a todas as civilizações e que serão a base de toda a estrutura económica, social e militar de cada civilização (Pedra, Outro, Madeira e Comida ).

Tal como neste último vídeo de Behind the Scenes se pode ver, a equipa da Relic encontra-se empenhada, desde o primeiro dia, em fazer com que Age of Empires IV se mantenha fiel à série, mas que apresente ainda todo um vasto conjunto de melhorias e inovações que consigam justificar o salto evolucional de 10 anos de gap para com o jogo anterior.

Com novas placas gráficas, novas capacidades de processamento e melhorias vastas na programação poderemos esperar um jogo onde tudo acontece por alguma razão e com uma inteligência artificial adequada e individual.

Seja como for, muitas dúvidas ficam ainda no ar e serão respondidas com o passar do tempo… “haverá ciclo dia-noite?“, “haverá estações do ano?“, “como será o domínio dos mares?“…

Um outro detalhe conhecido, através da página de Facebook do próprio, é o facto de Mikolai Stroinski, compositor da banda sonora de The Witcher 3, ser o responsável pela componente musical de Age of Empires IV.