Age of Empires III Definitive Edition: Bienvenidos a México!

Age of Empires III: Definitive Edition, encontra-se prestes a receber mais uma civilização: A Civilização Mexicana.

Venham conhecer quando podem começar a jogar com esta magnifica civilização do país das praias paradisíacas da Riviera Maia, dos tacos, burritos e nachos e das ruínas de Chichen Itza, Tulum e Akumal entre muito mais.

Age of Empires III: Definitive Edition encontra-se prestes a receber uma novidade, o que é o mesmo que dizer, prestes a receber uma nova Civilização jogável: Civilização Mexicana.

Assim sendo, o jogo de estratégia em tempo real dos Xbox Game Studios, desenvolvido pela Forgotten Empires e Tantalus Media receberá uma das mais diversificadas civilizações que chega no novo DLC de Age III DE, com lançamento marcado para dia 1 de dezembro.

O DLC da civilização do México incluirá a civilização dos Estados Mexicanos, e os fãs das Batalhas Históricas de Age III DE também receberão um novo cenário único para o DLC da civilização mexicana.

As histórias do México e dos Estados Unidos vizinhos estão profundamente entrelaçadas, marcadas por muitas batalhas cruciais. No dia 1 de dezembro, todos os proprietários do DLC anteriormente lançado, da civilização dos Estados Unidos, receberão ainda o "The Burning of USS Philadelphia", a batalha histórica, gratuitamente (mesmo que não tenham o DLC do México).

Finalmente, quem tenha ambas as civilizações dos Estados Unidos e do México, terá acesso a outra batalha histórica: “The Battle of Queenston Heights.” Este cenário estará disponível para quem tenha ambos os DLCs, mesmo que comprem cada um deles separadamente.

Entretanto, para os jogadores de Age of Empires III Definitive Edition, irão haver algumas surpresas no próprio jogo (ingame events). Aquilo a que a Microsoft chama de Fiesta Mexicana!

Trata-se de um conjunto de eventos a celebrar esta chegada deste novo DLC e que celebra os 31 Estados do México.

A partir de 1 de dezembro, os jogadores poderão participar em 31 in-game challenges (desafios no próprio jogo) através dos quais podem ganhar prémios únicos. Todos os jogadores que completarem os 31 desafios desbloquearão skins únicas!

O DLC da Civilização Mexicana chega a Age of Empires III Definitive Edition a 1 de dezembro no Steam e Windows Store, e já se encontra disponível para reserva.