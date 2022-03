Aftermath, thriller psicológico sobre o fim do Mundo

Em desenvolvimento pelos estúdios italianos One O One Games, Aftermath é um jogo que está a despertar grande curiosidade.

Uma aventura introspetiva sobre o futuro da Humanidade num cenário pós apocalíptico.

Os estúdios italianos One O One Games e a editora META Publishing estão a trabalhar no seu próximo titulo, Aftermath. Um thriller psicológico que se encontra em desenvolvimento para PC, Xbox Series X, PlayStation 5 e PlayStation 4.

Conforme podem ver pelas imagens que se seguem, trata-se de um titulo que desperta forte curiosidade e cuja narrativa parece apelar a algo mais que tiros e explosões.

Aftermath segue a história de Charlie Gray, uma ex-astronauta europeia e a sua luta pela sobrevivência, pelos destroços daquilo que antes era a sociedade humana no planeta.

Após uma traumática re-entrada em órbita, Charlie depara-se numa estranha cidade europeia que aparentemente terá sido dizimada por um inimigo alienígena. Contudo, Charlie tem uma missão muito pessoal e íntima: terá de encontrar a sua filha, Sammy.

Segundo o que se sabe, a equipa da One O One Games assume que o jogo tem uma forte componente filosófica, assim como psicológica. Aliás, uma imagem de marca da equipa que foi responsável pelo título The Suicide of Rachel Foster.

Os jogadores irão deparar-se num ambiente completamente novo e no qual terão de se conseguir desenvencilhar sozinhos. Para tal terão de dominar de forma rápida, funções como a criação de itens, armas e ferramentas, assim como terão de aprender a lutar e combater, pois existem inúmeros perigos neste mundo desolado.

E a maior parte das ameaças provém de seres provenientes da mente criativa do artista italiano, Alessandro Bavari, presente nas épicas obras da 7.ª arte realizadas por Ridley Scott, Alien: Covenant e Suspiria.

Contudo, Charlie também terá os seus próprios demónios pessoais a combater e como tal, Aftermath será um jogo denso e repleto de peso emocional.

Por outro lado, a banda sonora, que contém musicas de UNKLE e Planet Funk, traz a Aftermath um outro nível de sensações e emoções. Desta forma, cada faceta do jogo afunda ainda mais os jogadores num ambiente pesado, desolado e deprimido.

Aftermath será lançado para PC e Playstation ainda este ano.