Adidas lança par de ténis inspirados na Xbox original da Microsoft

A Adidas anunciou recentemente uma parceria com a Microsoft da qual resultou a criação de uns ténis com pormenores inspirados na primeira consola da Xbox. Em concreto, o calçado desportivo é alusivo à edição especial lançada com o jogo Halo: Combat Evolved de 2001. Esta criação é uma forma original de celebrar os 20 anos da primeira consola da Xbox.

Portanto, caso seja um fã de videojogos e em especial desta consola, então estas são boas notícias. Pois para além de contar com a consola na estante da sua casa, agora também a pode levar para todo o lado nos seus pés.

Ténis Adidas inspirados na Xbox original

Nesta quarta-feira (7), a Adidas e a Microsoft anunciaram uma parceria para o lançamento de uns ténis com detalhes alusivos à Xbox original, como forma de assinalar os 20 anos desde o aparecimento da consola.

O modelo, inspirado na edição especial que foi lançada com o jogo Halo: Combat Evolved em 2001, caracteriza-se pela sua cor forte de verde fluorescente em contraste com o preto. Conta ainda com a inscrição "Xbox Seattle WA 2001" na lateral.

Esta é então uma forma original dos fãs da Xbox mostrarem a sua paixão pela consola, e nada melhor que isso se tornar num equipamento útil. Para além disso, o design e as cores dos ténis oferecem um produto moderno e com muito estilo, capaz ainda de dar um toque gaming ao visual dos utilizadores.

Veja o vídeo da apresentação destes ténis inspirados na Xbox original:

Segundo James Monosmith, Gerente Sénior de Vendas e Marketing da Xbox:

Esta colaboração dá início ao lançamento global do projeto “Always Played In. Never Played Out”, um programa que celebra eras populares do jogo nas últimas duas décadas, através de desportos, jogos e lifestyle e a magia que acontece quando todos reservamos um tempo para jogar. Como os jogos são feitos para serem jogados, os sapatos são feitos para serem jogados - do concreto ao sofá e mais além.

O começo de novos lançamentos

No entanto, apesar de no anúncio ter sido apresentado um par destes ténis, a Microsoft refere que este é apenas o começo da comemoração dos 20 anos da primeira Xbox. Assim, a empresa de Redmond garante que vão ser lançados novos projetos juntamente com a Adidas.

Para já, não há informação sobre qual a data de lançamento ou o preço a que vai chegar este produto. No entanto, sabe-se que os ténis vão chegar ainda este ano aos Estados Unidos. Resta aguardar se chegam e quando chegam à Europa, mais concretamente a Portugal.