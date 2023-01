Activision: Microsoft diz que a Sony mentiu às entidades reguladoras da Europa

Se já tinham saudades de um novo episódio da novela protagonizada pela Activision Blizzard, Microsoft e Sony, então há agora mais algumas novidades. A situação continua num impasse e a tensão entre as empresas é cada vez maior.

Segundo as informações, recentemente a Sony reuniu com as entidades reguladoras sobre a aquisição da criadora de jogos, mas um diretor de comunicação da Microsoft afirmou que a empresa japonesa mentiu aos executivos europeus.

Microsoft acusa a Sony de mentir aos reguladores da Europa

Há mais algumas novidades sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, um negócio que tem gerado bastante polémica e muitos entraves colocados sobretudo pela Sony. Em suma, a empresa da PlayStation 5 receia que a compra possa tornar alguns jogos populares, como Call of Duty, exclusivos para as plataformas Xbox, deixando assim de fora a sua disponibilidade para a PlayStation.

Portanto, recentemente a Sony falou com as entidades reguladoras da Europa, numa altura em que a União Europeia se preparava para emitir um aviso "antitrust" à Microsoft. Mas o diretor de comunicação da Microsoft, Frank X. Shaw, recorreu à sua conta da rede social Twitter para dizer que a empresa japonesa teria mentido aos órgãos reguladores europeus acerca da postura da Microsoft na aquisição da Activision Blizzard.

Segundo as informações, Frank refere que a Sony estaria a acusar a empresa da Xbox de não estar interessada em oferecer igualdade ao jogo Call of Duty nas diferentes plataformas caso o negócio seja fechado. Assim, o diretor de comunicação da Microsoft publicou que "ouvi dizer que a Sony está a informar as pessoas em Bruxelas, alegando que a Microsoft não está disposta a oferecer igualdade para Call of Duty se adquirirmos a Activision. Não poderia estar mais longe da verdade".

No Twitter, Frank reforçou também a proposta da Microsoft em oferecer um suporte de 1o anos a CoD para a PlayStation, algo que também fez para a Nintendo Switch.

Atualmente, a Sony alberga a maior parte dos jogadores de CoD, mas a empresa de Redmond já adiantou que, por isso mesmo, não faz sentido privar os jogadores do acesso ao jogo nas plataformas da rival.