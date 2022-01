Activision deve lançar pelo menos os próximos três Call of Duty para a PlayStation

A Microsoft anunciou recentemente que adquiriu a criadora Activision Blizzard, conhecida pelos vários jogos populares que desenvolve. No entanto esta compra promoveu diversas consequências, entre elas a queda de 12% das ações da Sony e ainda o medo dos jogadores da PlayStation de que a empresa agora apenas crie os seus sucessos para a rival Xbox.

No entanto, a Microsoft já havia sossegado os fãs da marca japonesa quanto a esta possibilidade e agora há mais detalhes que reforçam essa expetativa. De acordo com dados revelados, o acordo entre ambas as empresas prevê que a Activision lance pelo menos as próximas três edições de Call of Duty para a PlayStation.

Próximos três Call of Duty continuam na PlayStation

Os jogos da Activision Blizzard são um sucesso entre os jogadores da PlayStation. Mas a compra da criadora pela Microsoft originou uma tensão entre a rival Sony, os seus investidores e os seus jogadores, pois há o receio de que a partir de agora a criadora torne alguns dos seus melhores títulos exclusivos para as consolas Xbox, desinvestindo assim das consolas da Sony.

Phil Spencer, chefe da divisão Xbox e vice-presidente da divisão de jogos da Microsoft, já garantiu que a empresa de Redmond não vai tornar a popular saga Call of Duty exclusiva para a Xbox e que a intenção é que o título se mantenha na consola da Sony.

Mas há agora informações de que o acordo de compra entre a empresa de Redmond e a Activision Blizzard prevê que a criadora se comprometa a lançar pelo menos as próximas três edições de Call of Duty para a PlayStation.

Assim, deverá então chegar para as consolas da Sony o novo Call of Duty que se aguarda para este ano e que será desenvolvido pela Infinity Ward, e o próximo desenvolvido pela Treyarch, que são dois estúdios pertencentes à Activision. Para além disso, parece que o acordo ainda inclui também uma modificação do Call of Duty Warzone.

