A salvação da Humanidade em português com Outsider: Depois da Vida

A Once a Bird é um estúdio de desenvolvimento de videojogos sediado no Porto que lançou recentemente Outsider: Depois da Vida, uma aventura de terror existencial para telemóveis (estando também previsto para consolas).

Como o nome indica, o jogo assenta a sua história no Fim da Humanidade e na ténue esperança de a salvar.

Outsider: Depois da Vida, que já se encontra disponível para Android e iOS, é uma aventura de puzzles e trata-se do primeiro lançamento da Once a Bird com a Rogue Games (editora de jogos digitais) na Google Play Pass.

O jogo corresponde aquilo a que os seus criadores chamam de “uma aventura premium de terror existencial” desenvolvido para telemóveis e que desafia os jogadores a resolverem puzzles únicos e divertidos enquanto descobrem os segredos por trás de uma narrativa envolvente em que a humanidade se extinguiu misteriosamente.

Outsider: Depois da Vida é uma aventura premium de terror existencial

A humanidade desapareceu há séculos. A iniciativa Escape — a última tentativa de sobrevivência — falhou. Mas por entre as ruínas de um misterioso complexo científico, um acidente acorda um singular androide (HUD-ini). HUD-ini talvez seja o único ser que pode salvar o universo.

Os jogadores viajam com HUD-ini numa história emocionante, usando lógica para atravessar um labirinto de puzzles variados num mundo imersivo, numa história em constante crescimento.

Segundo a Once a Bird, um dos objetivos de Outsider é precisamente esse: criar uma história em constante expansão e na qual o mistério se vai adensando à medida que o jogador vai jogando.

O jogo bebe inspiração em títulos de aventura clássicos como Loom, The Dig e Myst e está previsto ser lançado para consolas também.

Características de Outsider: Depois da Vida:

Jogabilidade com base em gestos simples

Resolve uma grande quantidade de puzzles únicos para avançar

Descobre mistérios e salva o universo numa apaixonante narrativa de ficção científica

Gráficos deslumbrantes trazidos à vida com detalhe e animações incríveis

Uma banda sonora soturna e atmosférica acompanha uma história original

Uma palavra para a Once a Bird, constituída por Ricardo Moura (programador), Tiago Lourenço (ilustrador) e Jo Pereira (componente musical) e que tem no seu historial a colaboração em títulos como Bennu, Attack of the 50ft Verbose Dinosaur, Fold e agora Outsider.