À conquista de um novo Mundo em Stranded: Alien Dawn

Foi no decorrer da Gamescom que a Frontier Developments revelou Stranded: Alien Dawn, um jogo de sobrevivência num planeta distante e ainda inexplorado que se encontra prestes a chegar.

O jogo recebeu inclusive, a indicação de que vai entrar em breve em Early Access. Venham saber mais...

A Frontier Developments revelou recentemente no decorrer da Gamescom que o seu próximo jogo, Stranded: Alien Dawn (em desenvolvimento pelos estúdios Haemimont Games) se encontra prestes a chegar em Acesso Antecipado.

Trata-se de um titulo de sobrevivência que decorre num planeta distante e inabitado e repleto de perigos onde um pequeno grupo de seres humanos de despenha. Um jogo de estratégia no qual os jogadores terão de criar uma nova sociedade num planeta longínquo.

Os jogadores terão portanto de conseguir ultrapassar todo o tipo de obstáculos que o jogo vai lançar contra eles, com o objetivo de permitir que um pequeno grupo de sobreviventes humanos consigam, não só sobreviver, como florescer e criar uma colónia próspera e com futuro.

O jogo combina uma mecânica de construção modular para as infraestruturas, com recolha e gestão de recursos, research e criação de items e ferramentas.

O jogador começa a sua aventura em Stranded: Alien Dawn apenas com os essenciais, enquanto descobre a beleza (e ameaças) deste novo ambiente, com o primeiro objetivo de estabelecer a sua base de operações. Será que o melhor é criar uma fortificação no local da queda da nave com o objetivo de o tornar uma fortaleza inexpugnável? Ou será que deveríamos antes criar um local mais aprazível e de beleza natural para manter as mentes dos sobreviventes mais leves e alegres?

Após a inauguração da nossa base, e tal como em jogos do género, a ideia é de a fazer prosperar e crescer de forma a que se torne sustentável e que permita a sobrevivência dos nossos humanos.

A recolha de recursos é extremamente importante num jogo deste género e em Stranded: Alien Dawn verifica-se. É necessário recolher, das zonas circundantes, o máximo de recursos e matérias-primas possível para criar e manter a nossa base assim como para permitir o desenvolvimento de novas tecnologias que nos permitam evoluir enquanto sociedade.

No entanto, muitos serão os problemas que os jogadores terão de enfrentar. Doenças misteriosas, mudanças extremas de condições atmosféricas ou ataques da estranha vida selvagem local, irão colocar os jogadores em alerta máximo.

As escolhas dos jogadores terão de ser devidamente ponderadas de acordo com as necessidades da base, dos seus habitantes e da bem estar comum.

Apesar da habitação, do conforto e da segurança serem extremamente importantes para o sucesso, Stranded: Alien Dawn exige aos jogadores uma atenção redobrada com o individuo. Ou seja, cada cidadão tem os seus pontos fortes, fraquezas, traços de personalidade distintos que têm de ser interpretados pelo jogador para saber qual a melhor forma de os manter saudáveis, felizes e com espirito de equipa.

Stranded: Alien Dawn chega em Acesso Antecipado ao PC (via Steam), ainda este ano, em Outubro.