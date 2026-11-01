A aventura mágica Witchbrook já tem data de lançamento para PC e consolas

Depois de vários anos a despertar a curiosidade dos fãs, Witchbrook está finalmente mais perto de chegar aos jogadores. A Chucklefish anunciou a data de lançamento do jogo, numa estreia que abrangerá PC e várias consolas. A revelação foi acompanhada por um novo trailer de jogabilidade, apresentado durante o mais recente Nintendo Indie World.

Há também novidades no que diz respeito às plataformas. A PlayStation 5 foi agora confirmada, juntando-se às versões anteriormente anunciadas para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e Xbox. O jogo ficará ainda disponível no Xbox Game Pass logo no dia de lançamento.

Vida de estudante numa escola de magia

Em Witchbrook, os jogadores são convidados a assumir o papel de uma jovem bruxa em formação, que acaba de chegar ao Witchbrook College, situado na movimentada cidade costeira de Mossport.

A aventura passa por frequentar aulas, realizar trabalhos e aprofundar conhecimentos em disciplinas como Alquimia, Astrologia, Tarot e Rituais. Naturalmente, o percurso académico não será apenas uma questão de assistir às aulas: será necessário estudar, superar exames e desbloquear novos feitiços até alcançar a tão desejada graduação.

Mas nem tudo gira em torno dos estudos. Fora da escola, Mossport oferece um mundo cheio de atividades, personagens e oportunidades para descobrir. Será possível fazer amizades, encontrar o amor e conhecer uma comunidade repleta de figuras com personalidades distintas.

Uma cidade cheia de atividades e segredos

A vida em Mossport promete oferecer bastante liberdade. Entre as aulas, os jogadores poderão dedicar-se a atividades como pesca, observação de aves, captura de insetos ou participação em eventos sazonais. Também será possível integrar clubes e desenvolver um pequeno negócio próprio, recorrendo às capacidades mágicas para prestar serviços à comunidade local.

Outro dos elementos importantes será a personalização. Cada jogador poderá renovar a sua própria casa, uma acolhedora cabana situada numa zona florestal, transformar o jardim e personalizar a aparência da personagem através de diferentes roupas, penteados e acessórios.

A cidade terá ainda uma comunidade dinâmica, com habitantes que seguem as suas próprias rotinas e cujas atividades podem variar consoante as condições meteorológicas e as estações do ano. As relações com os colegas e restantes personagens terão também um papel importante, podendo evoluir para amizades duradouras ou relações amorosas.

Aventura mágica para jogar acompanhado

Uma das características que poderá tornar Witchbrook particularmente interessante é a possibilidade de partilhar toda esta experiência com amigos. O jogo permitirá jogar em modo cooperativo online com até quatro participantes, que poderão frequentar a escola, explorar Mossport e desenvolver as suas próprias atividades em conjunto.

A experiência poderá assim ser desfrutada individualmente ou em grupo, mantendo a liberdade de cada jogador para definir o seu próprio ritmo e escolher como pretende aproveitar a vida de estudante de magia.

Trailer revela detalhes da jogabilidade

O novo trailer apresentado pela Chucklefish permite conhecer melhor algumas das mecânicas que estarão disponíveis. Entre as novidades destacam-se as aulas, o lançamento de feitiços, o sistema de aprendizagem e conhecimento, a preparação de poções e as leituras de Tarot.

O vídeo oferece ainda um primeiro olhar sobre algumas das criaturas mágicas que habitam este universo, bem como sobre personagens e histórias que os jogadores poderão descobrir à medida que desenvolvem as suas relações com os restantes estudantes.

Desenvolvido pela Chucklefish, com a colaboração da Robotality, Witchbrook aposta num universo visual em pixel art cuidadosamente trabalhado, combinando simulação de vida, elementos de RPG e uma forte componente social.

O jogo chega ao PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 5. Estará também disponível no Xbox Game Pass desde o primeiro dia e contará com localização em português do Brasil, entre vários outros idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, espanhol, japonês e coreano.

Para quem procura uma experiência descontraída, recheada de magia, exploração, amizades e possibilidades de personalização, Witchbrook poderá ser uma das propostas a acompanhar no início de 2027.