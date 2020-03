A aventura de Adam’s Venture: Origins aponta para a Switch

Apesar de já ter sido lançado faz algum tempo para as outras consolas, Adam’s Venture: Origins não perdeu nenhum fulgor e como tal prepara-se para chegar à Nintendo Switch.

Uma aventura a não perder.

A Nintendo Switch vai ser a próxima paragem de Adam’s Venture: Origins, um título desenvolvido pela equipa holandesa da Vertigo Games e distribuído pela Soedesco.

Trata-se de uma aventura “à antiga” envolvendo muita exploração, puzzles e diálogos que levará os jogadores aos 4 cantos do Mundo.

O jogo, que já saiu anteriormente para Playstation 4, Xbox One e PC (via Steam) trata-se de uma aventura passada nos anos 20 do século passado.

A história segue a aventura dum explorador entusiástico de nome Adam Venture que parte numa jornada pelo mundo todo à procura de desvendar os mistérios em redor dos Jardins do Éden (Gardens of Éden) e do Templo de Salomão.

Na aventura, Adam contará com a ajuda da sua companheira Evelyn e partem juntos numa demanda que os levará da Europa ao Médio Oriente, enquanto exploram ruínas antigas e outras localizações históricas.

Pelo caminho serão confrontados com inúmeros ‘puzzles’ e quebra-cabeças que irão apelar, não só à atenção dos jogadores, como também à sua astúcia.

No entanto, nem tudo são rosas e, tal como noutro jogo do mesmo género de aventuras, existe uma companhia sinistra, a Clairvaux cujos objetivos são tudo menos bons.

Ainda sem data concreta oficial, Adam’s Venture: Origins chegará à Nintendo Switch este ano.