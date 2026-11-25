Ser polícia não é tarefa fácil. É preciso lidar com situações complicadas, manter a calma sob pressão, preencher relatórios intermináveis e, ocasionalmente, explicar pela décima vez que “não, senhor, estacionar em segunda fila não é um direito constitucional“. Mas quando chega a hora de desligar a sirene e relaxar, há alguns jogos que parecem ter sido feitos à medida das forças da autoridade.

Aqui ficam cinco títulos que qualquer polícia deveria considerar adicionar à sua coleção.

1. Grand Theft Auto VI

Para perceber exatamente o que não se deve fazer

Em GTA VI, tudo aquilo que dá dores de cabeça à polícia acontece a cada cinco minutos. Assaltos, perseguições, agressões, condução perigosa, explosões, invasões de propriedade privada e indivíduos vestidos de palhaço a pilotar motas voadoras.

É uma excelente oportunidade para um agente observar os criminosos no seu habitat natural e pensar: “Se estes indivíduos existissem mesmo, eu já tinha pedido a reforma.“

Além disso, perseguir jogadores online pode servir como treino psicológico para lidar com aquele cidadão que insiste em fugir a uma operação stop porque “estava só a ir comprar pão“.

2. Police Simulator: Patrol Officers

O simulador que responde à pergunta que ninguém fez

Já alguma vez quiseram passar uma tarde inteira a distribuir multas de estacionamento? Não? Então provavelmente são pessoas perfeitamente normais.

Police Simulator: Patrol Officers representa uma excelente oportunidade para perseguir criminosos, controlar o trânsito, passar multas e manter a cidade em ordem… tudo isto sem ter de aturar o colega que está sempre a pedir para trocar de turno.

E querem saber o melhor? Quando o serviço corre mal, basta carregar em “Recomeçar“. Na vida real, infelizmente, não há botão para isso!

3. L.A. Noire

Porque nem tudo se resolve com um radar

Nem sempre o trabalho policial envolve perseguições. Às vezes é preciso investigar crimes, interrogar suspeitos e perceber quem está a mentir.

Em L.A. Noire, os jogadores analisam expressões faciais, recolhem provas e tentam ligar pistas. É também uma excelente forma de treinar a capacidade de detectar frases como, “Juro que não fui eu.” … que normalmente são pronunciadas pela pessoa que, invariavelmente … foi ela.

Ou para aperfeiçoar o seu sexto sentido, aprender a distinguir um suspeito nervoso de alguém que simplesmente está com prisão de ventre e descobrir que, afinal, interrogar pessoas é muito mais complicado do que perguntar “Foi você que fez isto?“.

E ainda tem uma vantagem: pode acusar alguém injustamente, destruir provas e desconfiar de toda a gente sem correr o risco de ter de explicar tudo ao chefe no dia seguinte.

Após algumas horas de jogo, qualquer polícia começa a desconfiar até do cão da família.

4. Farming Simulator 25

Porque um polícia também precisa de saber perseguir… tratores

Nem todas as ocorrências envolvem supercarros ou criminosos internacionais. Às vezes, a realidade é muito mais portuguesa: um trator a 25 km/h numa estrada nacional, a formar uma fila de veículos que já pode ser vista do espaço.

Com Farming Simulator 25 aprende-se que nem todas as operações exigem sirenes, perseguições e detenções. Às vezes, a maior aventura é conduzir um trator de 300 cavalos, espalhar estrume pelo campo e perceber que há criminosos que deixam menos rasto do que uma colheita de batatas!

É também uma excelente oportunidade para treinar a paciência, aprender a lidar com maquinaria pesada e perceber que, na agricultura, quem não cumpre as regras também pode acabar com uma multa… ou com uma vaca atravessada no caminho.

E o melhor de tudo? Neste jogo, quando alguém foge à polícia, pode sempre persegui-lo com uma ceifeira-debulhadora!

5. Mario Kart 8 Deluxe

O verdadeiro simulador de perseguições rodoviárias

À primeira vista, pode parecer estranho encontrar Mario Kart nesta lista. Mas pensemos um pouco:

Tem condutores que ignoram regras? Sim.

Tem objetos perigosos lançados em plena estrada? Claro que sim.

Velocidades absurdas? Nem se fala!

Tem indivíduos que utilizam cogumelos durante a condução? Em todas as corridas!

Além disso, permite ao agente experimentar a sensação única de perseguir um esqueleto de dinossauro a conduzir uma motorizada e a lançar bombas contra os restantes condutores… algo que felizmente não costuma acontecer muito nas estradas portuguesas.

Menção Honrosa: Among Us

Nenhum polícia deveria deixar passar Among Us. Afinal, estamos perante um verdadeiro simulador de investigação criminal, no qual o principal objetivo é descobrir quem está a mentir, identificar o suspeito e tentar perceber porque razão todos parecem ter alguma coisa a esconder. Tudo isto enquanto os restantes jogadores apontam o dedo uns aos outros, apresentam álibis pouco convincentes e inventam desculpas que nem o melhor advogado conseguiria defender.

É uma excelente oportunidade para desenvolver o instinto policial, treinar interrogatórios e aprender a desconfiar até daquele colega que parece demasiado simpático. Afinal, nunca se sabe quem é o impostor!

No fundo, é praticamente uma reunião de condomínio de um prédio de 8 andares, mas no espaço. Com a diferença de que, em Among Us, pelo menos, há uma boa hipótese de descobrir quem é o culpado antes de a reunião terminar!

Conclusão

Seja a investigar criminosos em L.A. Noire, a patrulhar ruas em Police Simulator: Patrol Officers, a sobreviver ao caos absoluto de Grand Theft Auto V, a compreender os desafios do trânsito agrícola em Farming Simulator 25 ou a tentar explicar a um encanador italiano porque não pode lançar cascos vermelhos na via pública em Mario Kart 8 Deluxe, estes jogos oferecem horas de diversão e algumas lições inesperadamente úteis para qualquer polícia.

Porque, no fundo, o trabalho policial resume-se a uma missão simples: manter a ordem num mundo onde há sempre alguém a achar que estacionar em cima do passeio “é só por cinco minutos“