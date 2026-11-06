007 First Light já pode ser experimentado gratuitamente

A IO Interactive decidiu dar aos jogadores uma boa razão para vestir o smoking, preparar o equipamento e entrar no mundo de James Bond. 007 First Light recebeu um Starter Pack gratuito, que permite experimentar o início da aventura sem gastar um único cêntimo.

A iniciativa, anunciada pela IO Interactive e pela Amazon MGM Studios, pretende dar a conhecer esta nova interpretação do universo do agente secreto mais famoso do mundo, permitindo aos jogadores experimentar a missão de abertura, passada na Islândia, antes de decidirem comprar o jogo completo.

Uma missão de James Bond sem pagar nada

O Starter Pack gratuito já está disponível para PC, através do Steam, e para Xbox Series X. Os jogadores podem assim acompanhar o jovem James Bond na sua missão na Islândia e descobrir algumas das experiências que os esperam nesta aventura.

A versão gratuita não é apenas uma demonstração limitada no tempo. Trata-se de uma oportunidade para jogar a missão de abertura, sendo possível transferir todo o progresso realizado para a versão completa, caso o jogador decida avançar posteriormente para a compra.

Quem joga na PlayStation 5 também terá oportunidade de experimentar 007 First Light. Neste caso, os subscritores do PlayStation Plus Premium podem usufruir de um período experimental exclusivo de uma hora. O Starter Pack gratuito chegará à consola da Sony a 10 de novembro.

Descontos até 50% para quem quiser comprar o jogo

Para acompanhar o lançamento do Starter Pack, a IO Interactive preparou também uma campanha promocional com descontos consideráveis na versão completa de 007 First Light.

As promoções estão disponíveis durante períodos diferentes, consoante a plataforma. No Steam, a versão PC beneficia de um desconto de 40% entre 5 e 9 de novembro. Na Xbox Series X, o mesmo desconto de 40% estará disponível entre 5 e 15 de novembro.

Já os jogadores da PlayStation 5 terão uma oportunidade ainda mais interessante, com um desconto de 50% entre 5 e 30 de novembro.

Uma nova origem para o agente secreto mais famoso do mundo

Desenvolvido pela IO Interactive, o estúdio responsável pela conhecida série HITMAN, 007 First Light apresenta uma história original que explora os primeiros passos de James Bond no mundo da espionagem.

Nesta aventura, os jogadores acompanham um Bond ainda jovem, com 26 anos, recrutado para integrar o MI6. Inexperiente, por vezes impulsivo, mas dotado de capacidades excecionais, terá de provar o seu valor e descobrir o que significa tornar-se um verdadeiro agente 00.

A experiência combina ação na terceira pessoa, furtividade e exploração, permitindo abordar cada missão de diferentes formas. A observação do ambiente, a recolha de informações, a utilização de engenhocas desenvolvidas pelo departamento Q e a capacidade de improvisação serão fundamentais para ultrapassar os desafios.

Esta abordagem promete oferecer alguma liberdade aos jogadores, que poderão optar por uma infiltração discreta ou por soluções mais diretas quando as coisas não correm como planeado.

Disponível em várias plataformas

007 First Light encontra-se disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e PC, através do Steam e da Epic Games Store. O jogo pode ser adquirido nas edições Standard, Deluxe, Collector’s e Legacy.

A versão para Nintendo Switch 2 tem lançamento previsto para 18 de março de 2027.

Para quem ainda não conhece esta nova aventura de James Bond, o Starter Pack gratuito poderá ser a oportunidade ideal para experimentar a proposta da IO Interactive antes de investir na versão completa.

Mais informações podem ser consultadas no site oficial de 007 First Light