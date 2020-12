ZOOM com espírito de Natal oferece nesta quadra minutos ilimitados

Este ano o Natal vai ser diferente. Mais contenção, mais cuidados e, acima de tudo, mais sozinho. As famílias vão ter de ficar mais separadas e, como tal, as chamadas de vídeo serão uma forma de combater as distâncias. O ZOOM, uma aplicação de vidoechamadas que ganhou uma importância incrível com a pandemia, volta a marcar pontos. Agora, nesta quadra de Natal, as pessoas poderão utilizar a aplicação sem limite de tempo.

Esta medida serve essencialmente para dar às pessoas uma alternativa ao encontro físico. Não substitui, é verdade, mas ajuda a combater o afastamento.

Conforme estamos lembrados, o ZOOM foi uma das plataformas mais usadas este ano e por culpa da pandemia da COVID-19. Em muitos momentos foi crucial para manter as aulas a funcionar, as empresas a laborar e as ligações entre as pessoas a fluir. A plataforma cresceu de uma forma exponencial atingindo números incríveis… até na faturação.

Desde então, muitas pessoas passaram a usar este software nos seus computadores, smartphones e tablets paras as reuniões, aulas e até encontros de entretenimento e com amigos e família. Estas atividades passaram a acontecer online e não apenas por questões de trabalho, mas também encontro entre amigos e familiares.

Versão gratuita do ZOOM é limitada

Apesar de milhões de muitas pessoas usarem a versão gratuita, esta permite apenas a 40 minutos de conversa antes que a conversação seja imediatamente desligada. Assim, imbuída no espírito natalino, a plataforma disse em comunicado ter decidido que durante o período de Natal e de passagem de ano oferecer as conversas sem qualquer limite.

Portanto, entre as 15h00 de 23 de dezembro e as 11h00 de 26 de dezembro e entre as 15h00 de 30 de dezembro e as 11h00 do dia um de janeiro os encontros de amigos e familiares via ZOOM não terão limite de tempo.

A plataforma avisa que não é preciso fazer nada para ter direito a esta permissão, bastando apenas convidar amigos e familiares.

